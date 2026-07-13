'Lijepa večer, lijep dan' osvojio glavnu nagradu za najbolji film na Galway Film Fleadhu

Dugometražni igrani film "Lijepa večer, lijep dan", redateljice i scenaristice Ivone Juka, osvojio je u nedjelju glavnu nagradu za najbolji film na Galway Film Fleadhu, najvažnijem filmskom festivalu u Irskoj, priopćila je produkcijska kuća 4Film.

Ovo je već 22. međunarodna nagrada za film koji je do sada uvršten na gotovo 50 filmskih festivala. Među dosadašnjim priznanjima nalazi se i 9 nagrada publike, a riječ je i o hrvatskom kandidatu za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.

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Ovo veliko međunarodno priznanje stiže uoči večerašnjeg premijernog predstavljanja filma domaćoj publici u sklopu glavnog programa Pulskog filmskog festivala u pulskoj Areni.

"Lijepa večer, lijep dan" donosi emotivnu i snažnu priču o umjetnicima, slobodi, ljubavi i represiji u poratnoj Jugoslaviji. Radnja filma smještena je u 1957. godinu, u vrijeme kada se sloboda umjetničkog izražavanja i osobni identiteti oblikuju pod pritiskom političkog sustava. U središtu priče nalaze se četvorica filmskih autora čiji se privatni i profesionalni životi isprepliću s represivnim mehanizmima društva koje ne prašta različitost.

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Film okuplja neka od najistaknutijih imena regionalne glumačke scene, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Milica Mihajlović, Ivana Boban i Mislav Čavajda.

Iza projekta stoji autorski tim: direktor fotografije Dragan Ruljančić, montažer Nenad Pirnat, scenograf Zvonko Sarić, kostimografkinja Goranka Krpan te majstorica maske Ana Bulajić Črček, a glazbu potpisuje Michael Brook, skladatelj nominiran za Zlatni globus.

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Produkciju potpisuje Anita Juka ispred 4Filma, produkcijske kuće koja stoji iza međunarodno zapaženih naslova poput "Bazen beskraja" Brandona Cronenberga, prikazanog na Sundanceu i Berlinaleu, "Dani suše" Emina Alpera, prikazanog u Cannesu, "Vizija leptira" Maksima Nakonechnyija, također prikazanog u Cannesu te filma "Ti mene nosiš" Ivone Juka, premijerno prikazanog na Karlovy Vary Film Festivalu, koji je bio hrvatski kandidat za Oscara i prvi naslov iz regije koji je Netflix otkupio za svjetsku distribuciju.