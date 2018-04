Lijepo je kad postaneš ‘kotačić’ i svjedok u stvaranju ljubavi

Marijana Batinić (37) u voditeljskom je poslu više od 16 godina, a javnost ju je prvi put 'primijetila' u showu 'Po ure torture', koji je osmislila i vodila s prijateljicom Petrom Nižetić (38). Poslije je na RTL-u vodila 'Survivor', a danas je prepoznatljivo lice showova 'Ljubav je na selu' i 'Život na vagi'.

Foto: Privatni album

Kako vam se čine ovosezonski kandidati showa?

Svaka sezona na neki način nadmaši prethodnu. Ova je dokaz da za ljubav nikad nije kasno, da se ponekad isplati biti uporan te da trebaš biti otvorenog srca ako želiš da ti se ljubav dogodi. Imamo ih vrlo osebujnih, ali svi su iskreni u svojim namjerama - naći srodnu dušu.

Koliko je naporno obilaziti sve kandidate po Hrvatskoj?

Nije naporno kada znaš u koju svrhu to radiš, a nema ljepšeg osjećaja nego znati da si bio jedan kotačić i svjedok u stvaranju nove ljubavi i nove životne priče. Kad imam snimanja u Dalmaciji, stacioniram se u Splitu kod svojih, pa iz Splita putujem i vraćam se roditeljima. Imam uhodan sustav. Auto mi tih dana bude ured, pa dok se vozimo, odgovaram na e-mailove, plaćam račune, odgovaram na pitanja za intervju (smijeh).

Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Mislite li da će se i ove sezone roditi nove ljubavi?

Kad se to u našoj emisiji nije dogodila ljubav?! Naravno da će se dogoditi, ali vam ne smijem previše otkriti da ne bih gledateljima uništila čar emisije. ‘Ljubav je na selu’ je posebna emisija gdje nema glumatanja i gdje vrlo brzo farmeri i njihove dame shvate jesu li jedno za drugo ili nisu. Mogu samo reći da je ove godine bila to ljubav na prvi pogled.

Sugerirate li i dalje kandidatima da nešto naprave drukčije?

Sugeriram uvijek, ali ne poslušaju me baš svaki put, tvrdoglavi su i to shvate tek poslije. Voljela bih kad bi manje gledali očima, a više srcem. Neki shvate na vrijeme, neki prekasno. Ali nitko ne odustane.

Što je bilo najneobičnije tijekom snimanja?

Ovo je prva zimska sezona, snijeg, prvi put mi nije bilo vruće na snimanjima. Umjesto paklenih vrućina ovaj put nas je zameo snijeg, ali i to smo stoički podnijeli. Ma sve za ljubav! Držala sam u rukama i kozlića, što me vratilo u djetinjstvo jer to nisam učinila ima već 20 godina. Svaka farma i farmer su posebna priča za sebe i jedva čekam da gledateljima prenesemo njihove životne priče, kao i stvaranje novih.

Foto: Privatni album U slobodno vrijeme najdraže joj je opuštati se u obiteljskom krugu s mužem i kćeri

Koji vas je kandidat najviše impresionirao?

Nažalost, moji omiljeni kandidati Mladen Vidulin i Anto Čarapica nisu dobili dovoljan broj pisama, no ne sumnjam da će ubrzo pronaći svoju srodnu dušu jer su oboje divne osobe.

Javljaju li vam se bivši sudionici 'Ljubavi na selu'?

Preko društvenih mreža sam u kontaktu s većinom kandidata, a neke i posjećujem. Nedavno sam recimo bila u Lici kod Dragane i Nemanje koji su se tijekom njihove sezone ‘Ljubav je na selu’ ganjali kao pas i mačka. No srce ne pita i sada će ona i njezin dragi dobiti već drugo dijete. Baš sam sretna zbog njih!

Foto: Privatni album Batinić smatra kako je život na selu jednostavniji te kaže da jednog dana planira živjeti izvan grada i gradske vreve

Možete li sebe zamislite da sudjelujete u showu?

Na to pitanje bih vam mogla možda odgovoriti prije sedam, osam godina, danas uopće ne mogu sebe staviti u takvu situaciju s obzirom na to da imam svoju prekrasnu obitelj.

Ljudi vas zbog showa percipiraju kao dobru vilu?

Lijepo je to čuti, no ja sam samo ozbiljno shvatila svoj posao. Spajam usamljena srca i imam sreće što rezultati ne izostaju. Nema ljepšeg osjećaja, divno je vidjeti dvoje zaljubljenih, a kada ta ljubav rezultira brakom i djecom, ma gdje ćeš više! Osvojili smo vrh svijeta!

Foto: Privatni album U Los Angelesu imala je priliku upoznati TV voditeljicu i modnu blogericu Alexu Chung koja joj je otkrila kako bi rado posjetila Hrvatsku u kojoj nikad nije bila

I dalje smatrate da su ljudi koji žive na selu jednostavniji i da im je život bolji?

U budućnosti namjeravam živjeti izvan grada... Svakim danom sam sve sigurnija u to. Ova kašnjenja, kaos, stres, jurnjave sve mi manje odgovaraju. Kad čujem riječ HITNO, nije mi dobro. Život na selu je jednostavniji jer nema te jurnjave i crvenog na semaforu. Živi se kvalitetnije. A onaj koji je sretan ima i komadić zemlje na kojem može uzgojiti svoje voće i povrće, to je najdivnija stvar na svijetu.

Foto: Privatni album Po Americi se družila s Petrom Nižetić, koja se preselila u San Francisco

Koliko često vas zovu za kumu i koliko ste poziva prihvatili?

Ja sam više kao počasna kuma, bila sam u toj ulozi nekoliko puta i uvijek mi je drago kada me pozovu.

Kako je bilo tijekom snimanja kad ste bili odvojeni od obitelji?

Ne odvajam se ja baš od obitelji. Ne sjećam se da sam prespavala na nekoj lokaciji gdje smo snimali. Uvijek se vraćam kući isti dan. A kad imam snimanja u Dalmaciji, kći ide sa mnom.

Foto: Privatni album Neki kandidati iz ‘Ljubav je na selu’ još joj se javljaju i u kontaktu su, a neke od njih Marijana posjećuje i u dobrim su odnosima

Kako kći Ena reagira kad vas vidi na televiziji?

Njoj je to normalno, ona valjda misli da smo svi u nekom trenutku na televiziji. Vidi mamine prijateljice glumice u serijama, filmovima, vidi prijatelje pjevače u spotovima... Zna me samo pitati zašto nje nema na televiziji, a bila je sa mnom tamo na snimanju (smijeh). Nije joj jasno kako nema ni moje vizažistice Lucije, a obje su bile na setu.

Kakav vam je život u Zagrebu, nedostaje li vam Split?

Volim svoj život u Zagrebu, ali nedostaje mi obitelj, prijatelji, fjaka, sunce, more, miris spize koji se širi iz svake kuće. Nedostaje mi ta neopisiva lakoća postojanja i ‘blejanje’ u prazno.

Savjetuje li vas suprug ponekad zbog emisije?

Prokomentira. Više se bavimo obiteljskim stvarima i strateškim pitanjima vezanim uz naše karijere, a manje pitanjima koja ću kandidatima postaviti u emisiji.

Foto: Privatni album Iako voli svoj život u Zagrebu, nedostaje joj more, fjaka...

Nedavno ste se u L.A.-u sreli s prijateljicom i nekadašnjom kolegicom Petrom Nižetić. Priželjkujete li si još jednu zajedničku emisiju, imate li uopće takvih ambicija?

Ja sam išla na poslovni put, pa mi se Petra pridružila. Bio je to odmor iz snova, podsjetio nas je ekskurziju u srednjoj školi. Unajmile smo crveni Mustang pa smo ‘glumile’ Kelly i Brendu po Beverly Hillsu (smijeh). Razmišljale smo do nedavno o revivalu ‘Po ure torture’, kako bi bilo da okupimo ekipu, ali to nije baš dobra ideja, niti su to više ti ljudi niti je to taj mladenački entuzijazam, autocenzura je učinila svoje i bojimo se da bismo samo razočarali fanove naše emisije... Bolje je sjećati se tih vremena s nostalgijom.

Foto: Instagram

Kako vam se svidjela Amerika?

Bila sam već u Americi, divna mi je okolica Los Angelesa, a grad me baš i nije oborio s nogu. Ne čeznem se vratiti kao, na primjer, u New York, ali nisam ni očekivala da ću se smrtno zaljubiti u L.A.

Baby boom je na našoj estradi. Priželjkuje li si vaša kći Ena brata/sestricu?

Pa htjela bi Ena imati seku, ali prilično joj se sviđa što je fokus na njoj. Ena je jedino dijete i u Matejevoj i u mojoj obitelji, uživa biti u centru pozornosti.

Foto: PROMO

Pamtite li prve ljubavi?

Sjećam se prve zaljubljenosti. Upoznali smo se na ekskurziji u osnovnoj školi. Prvi leptirići, prvi poljubac. Bila je to ljubavna priča iz tinejdžerskih filmova. On iz Zagreba, ja iz Splita... Godinama smo se dopisivali.

Gdje se vidite za pet-deset godina?

U kućici uz more, sa svojom obitelji, kako okrećem ribu na gradelama.

Foto: PROMO

Planovi za dalje? Imate li neostvarenih voditeljskih projekata/emisija?

Kulinarski show s poznatim chefovima format je u kojem se nisam okušala, a voljela bih. Često moderiram kulinarske radionice i to su mi uvijek najdraži angažmani. Kuhanje je moja meditacija i mogu reći da uživam i u spravljanju, ali i u kušanju delicija. Što se tiče planova, krenule su prijave za novu sezonu ‘Života na vagi’. Divan je to projekt, veselim mu se. Snimanja su ovo ljeto, pa dragi moji, požurite i prijavite se i promijenite svoj život nabolje!