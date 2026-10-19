Lika Kolorado predstavlja singl "Sol" i najavljuje četvrti album

Zagrebački indie rock bend Lika Kolorado otvara novo poglavlje svoje glazbene priče. Novim singlom "Sol" najavljuju četvrti studijski album, a publika će ih uskoro imati priliku ponovno čuti uživo na velikom koncertu u Vintage Industrial Baru, gdje će 17. prosinca proslaviti deset godina djelovanja.

Nakon tri studijska albuma, niza zapaženih singlova i brojnih koncerata kojima su tijekom godina izgradili vjernu publiku, Lika Kolorado vraća se s novom autorskom pjesmom. Singl "Sol" prvi je korak prema njihovu četvrtom studijskom izdanju i nastavak glazbenog putovanja jednog od prepoznatljivijih sastava domaće indie rock scene. Bend koji je tijekom proteklog desetljeća uspješno spajao gitarsku energiju, zarazne melodije i emotivne tekstove sada okreće novu stranicu te ostaje vjeran autorskom identitetu koji ga prati od samih početaka.

Glazbu za novi singl potpisuje gitarist Vanja Senčar, dok je za tekst zaslužan frontmen Filip Riđički. Aranžman je zajednički rad cijelog benda, a produkciju, miks i mastering potpisuje Leonard Klaić, dugogodišnji suradnik benda koji je imao važnu ulogu i u oblikovanju njihova prethodnog studijskog izdanja. Lika Kolorado i dalje djeluje u dobro poznatoj četveročlanoj postavi koju, uz Riđičkog i Senčara, čine basist Branimir Kuruc te bubnjar Pavle Gulić.

"Sol" je izdanje Dostave zvuka, a pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima.

Glazbena priča Like Kolorado započela je prije deset godina, kada su se četvorica glazbenika okupila oko zajedničke ljubavi prema indie rocku, britpopu i alternativnoj glazbi. Prvim singlom "Kralj", objavljenim 2016. godine, predstavili su se publici, a ubrzo je uslijedila pjesma "Smiješ zaurlat", koja je postala jedno od njihovih zaštitnih obilježja. Debitantski album "Smiješ zaurlat", objavljen 2018. godine, označio je njihov ozbiljan ulazak na domaću diskografsku scenu, dok su dvije godine kasnije albumom "Kontura" dodatno razvili vlastiti glazbeni izraz i predstavili zreliju stranu benda.

Posebno važno poglavlje njihove karijere otvoreno je 2024. godine izlaskom trećeg studijskog albuma "Sateliti u orbiti", koji je donio pjesme poput "Bubanj, ljubav", "Majka djevojčica" i "Jedva čekam da odem". Album je nastajao tijekom dvije godine, a kroz teme odrastanja, prihvaćanja, odlazaka i povrataka pokazao je autorsku zrelost benda. Uslijedili su brojni koncerti, među kojima se posebno ističe nastup u zagrebačkom Boogaloou u listopadu prošle godine, njihov dotad najveći samostalni koncert.

Novi singl "Sol" tako dolazi u posebno zanimljivom trenutku njihove karijere, kada Lika Kolorado istovremeno slavi desetljeće djelovanja i priprema novo studijsko izdanje. Veliku obljetnicu obilježit će u četvrtak, 17. prosinca 2026. godine, koncertom u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, gdje publiku očekuje presjek dosadašnje karijere, od prvih singlova do pjesama s aktualnog albuma i novog materijala.

Da je interes za ovu posebnu večer velik, potvrđuje i činjenica da su early bird ulaznice već rasprodane, a redovne ulaznice dostupne su putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu.