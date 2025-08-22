Lil Nas X uhićen zbog napada na policajca u Los Angelesu...

Prema podacima šerifa okruga Los Angeles, reper, pjevač i tekstopisac, dobitnik Grammyja Lil Nas X je uhićen. Reper, čije je pravo ime Montero Lamar Hill, pronađen je rano u četvrtak ujutro u području Studio Cityja na Ventura Boulevardu, prema riječima službenika za odnose s javnošću Charlesa Millera.

- Po dolasku, osumnjičenik je nasrnuo na policajce i priveden je. Prevezen je u lokalnu bolnicu zbog mogućeg predoziranja i uhićen zbog napada na policajca - rekao je Miller.

Lil Nas X nalazi se u zatvoru Valley u Van Nuysu.

Umjetnik koji je postao poznat po svom viralnom hitu 'Old Town Road' iz 2018. s Billyjem Rayom Cyrusom bio je jednako provokator koliko i glazbeni umjetnik.

Godine 2020. pričao je za Variety o borbama koje je prošao otkako je postao slavan, uključujući gubitke kolega umjetnika Nipseyja Husslea, XXXTentaciona i Juice Wrlda.

- Toliko se toga dogodilo tijekom mog uspona. Znate, droga i ubojstva. A moja baka je umrla (2018.) - bila je prva osoba bliska meni koja je umrla. Bilo je poražavajuće. I učinilo me hipohondrom: budio bih se, srce mi je ubrzano lupalo. Bilo je strašno - rekao je Lil Nas X tada