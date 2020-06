Lille je u mini badiću 'izbacila' obline: 'Voliš privlačiti pažnju'

Pjevačica nerijetko pokazuje svoje obline u pripijenoj odjeći. Nisu joj strani niti kupaći kostimi u kojima pozira za objave na društvenim mrežama. Komentari pratitelja, bilo negativni, bilo pozitivni, nju ne dotiču

<p>Kratke hlačice, tajice i kratke uske majice obično su omiljene modne kombinacije pjevačice <strong>Lidije Bačić</strong>, zvane <strong>Lille </strong>(34). Uz takve outfite nerijetko pozira u provokativnim pozama, a često takve fotografije dijeli sa svojim pratiteljima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lidijom Bačić</strong></p><p>No, sada je otišla korak dalje. Zadnja objava na njezinom Instagram profilu su stare fotografije u bijelom kupaćem kostimu. Uz to je kao dodatak Lidija pozirala s anđeoskim krilima. </p><p>- Osjećam se kao anđeo - napisala je Lidija u opis fotografije. </p><p>Njezini pratitelji nisu se ustručavali komentirati pa su je standardno hvalili na račun izgleda.</p><p>- Nives ti nije niti do koljena, prava si bomba. Stvarno izgledaš kao anđeo - pisali su joj.</p><p>Bilo je i onih kojih smatraju kako ne bi trebala objavljivati takve fotografije pa su joj poručili:</p><p>- Ti si ovisna o privlačenju pažnje.</p><p>Pjevačica se nije obazirala na komentare i ni jednom od pratitelja nije odgovarala. A u provokativnom izdanju pojavila se u novom spotu za svoju pjesmu pod nazivom 'Satra'.</p><p>Nakon objave pjesme mnogi su se pitali što znači njezin naziv, ali Lidija ga još nije objasnila. No, iako nisu znali značenje naziva pjesme, Lidiji su pratitelji redom nizali komplimente, većinom zbog spota.</p><p>- Spot izgleda moćno. Fanovi će doći na svoje - pisali su joj po društvenim mrežama. Lidija je pjesmu najavljivala nekoliko tjedana, sada ju je napokon objavila.</p>