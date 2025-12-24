Pjevačica je objavila video u kojem pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Dok su je jedni hvalili i obasipali komplimentima, drugi su je zabrinuto savjetovali da se toplije odjene
Lille pjevala na snijegu, fanovi je, nećete vjerovati, savjetovali: 'Obuci se, prehladit će se...'
Postoje božićne čestitke koje jedva primijetiš dok skrolaš, ali i one koje te na trenutak zaustave. Upravo takva stigla je na Badnjak s profila Lidije Bačić.
Dok je Instagram prepun lampica, kolača i blagdanskih stolova, Lille je objavila video u kojem jednostavno pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Bez velike produkcije i bez glazbene pratnje, a cappella, okružena snijegom i zimskom tišinom.
Obožavatelji iz cijelog svijeta brzo su je zasuli lijepim željama na hrvatskom, engleskom, pa čak i portugalskom jeziku. Neki su se u komentarima i zapitali gdje se to Lille nalazi i kamo 'nestaju' pahulje koje se, čini se, tope brže nego što padnu.
'Bravo gospođo, s vama bih rado volio zapesti, gdje god', 'Fantastična', 'Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. A bilo je i onih brižnijih koji su poručili: 'Obuci se, prehladit ćeš se'.
