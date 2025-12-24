Lille pjevala na snijegu, fanovi je, nećete vjerovati, savjetovali: 'Obuci se, prehladit će se...'

Postoje božićne čestitke koje jedva primijetiš dok skrolaš, ali i one koje te na trenutak zaustave. Upravo takva stigla je na Badnjak s profila Lidije Bačić.

Dok je Instagram prepun lampica, kolača i blagdanskih stolova, Lille je objavila video u kojem jednostavno pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Bez velike produkcije i bez glazbene pratnje, a cappella, okružena snijegom i zimskom tišinom.

Obožavatelji iz cijelog svijeta brzo su je zasuli lijepim željama na hrvatskom, engleskom, pa čak i portugalskom jeziku. Neki su se u komentarima i zapitali gdje se to Lille nalazi i kamo 'nestaju' pahulje koje se, čini se, tope brže nego što padnu.

'Bravo gospođo, s vama bih rado volio zapesti, gdje god', 'Fantastična', 'Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. A bilo je i onih brižnijih koji su poručili: 'Obuci se, prehladit ćeš se'.

Zagreb: Filip Hrgović na otvaranju novog automat kluba "Favbet" u Z centru | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija