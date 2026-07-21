Uz brojne koncerte i putovanja, Lidija Bačić i tijekom ljeta ipak pronalazi vremena za kvalitetan privatni život, u kojem, kako nam je otkrila poznata pjevačica, ima i nekih novosti
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Lille za 24sata: Nešto se 'kuha' u ljubavi, možda se čak i udam
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Nešto se kuha na ljubavnom planu, ali nije još ništa konkretno da bi se reklo da se udajem. Ali vidjet ćemo, polako, otkrila nam je Lidija Bačić Lille.
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