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Lille za 24sata: Nešto se 'kuha' u ljubavi, možda se čak i udam

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 6 min
Lille za 24sata: Nešto se 'kuha' u ljubavi, možda se čak i udam
Koncert Lidije Bačić u Gradacu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Uz brojne koncerte i putovanja, Lidija Bačić i tijekom ljeta ipak pronalazi vremena za kvalitetan privatni život, u kojem, kako nam je otkrila poznata pjevačica, ima i nekih novosti

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Nešto se kuha na ljubavnom planu, ali nije još ništa konkretno da bi se reklo da se udajem. Ali vidjet ćemo, polako, otkrila nam je Lidija Bačić Lille.

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Komentari 20
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