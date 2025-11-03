Obavijesti

NOVI BIZNIS

Lily Allen zarađuje na tuđim fetišima: Traže je fotke stopala, a neki vole i prljave čarape

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram / ginemargrethe

Britanska pjevačica Lily Allen otkrila je da je pratitelji na platformi OnlyFans najčešće traže fotografije stopala. 'Ljudi imaju vrlo precizne želje i volim im izaći u susret kad mogu' objasnila je

Britanska pjevačica Lily Allen otkrila je da njezini pratitelji na platformi OnlyFans najčešće traže specifične vrste fotografija, uglavnom vezane uz njezina stopala, piše Page Six. Allen je otvorila račun na toj platformi prošle godine nakon što je shvatila da drugi korisnici zarađuju objavljujući njezine fotografije bez pristanka, pa je odlučila preuzeti kontrolu i sama zaradi.

Ispričala je da njezini pretplatnici imaju različite zahtjeve – neki se odnose na izgled, drugi na detalje poput boje laka za nokte.

- Žele prljave potplate, bijele čarape, poput čarapa za učenice ili gležnjeve, neke čiste, neke prljave - rekla je pjevačica.

- Neki zahtijevaju bijele čarape u cipelama Mary Jane, gaženje u hranu, širenje nožnih prstiju, jer to je ono što se događa kada doživljavate vrhunac - objasnila je čudne želje pratitelja.

Dodala je da su mnogim ljubiteljima stopala jednako zanimljive i cipele kao i sama stopala.

- Ljudi imaju vrlo precizne želje i volim im izaći u susret kad mogu - objasnila je pjevačica.

Dodala je i da su neki njezini obožavatelji više zainteresirani za obuću nego za sama stopala, te da su zahtjevi ponekad neobični, ali da ih nastoji ne shvaćati osobno.

- Ako mi se nešto čini pretjeranim, jednostavno to ignoriram i idem dalje - zaključila je Allen, koja trenutno promovira svoj novi album West End Girl.

