Lindsey je partijala u prozirnoj kreaciji, vidjele joj se bradavice

Umirovljena alpska skijašica Lindsey Vonn (34) privukla je svu pozornost na događaju u New Yorku koji organizira slavni časopis Vanity Fair u sklopu Tjedna mode. Lindsey su prozvali jednom od najljepših skijašica svih vremena, a ona je tu, čini se, ovoga puta htjela i potvrditi.

Foto: Instagram

Na party je stigla u prozirnoj kreaciji. Imala je top sa crnim zvjezdicama kroz koji su se nazirale bradavice, dok je dolje imala crne gaćice visokog struka i preko toga hlače istog dizajna kao i majica.

Foto: Instagram

Lindsey je već imala golišava pojavljivanja na javnim događajima i nije joj uopće problem pokazati 'malo kože'. Ovog puta, s njom na događaj nije stigao njezin zaručnik, kanadski hokejaš P.K. Subban (30). Hokejaš je skijašicu zaprosio prije nekoliko tjedana.

- Odmah sam znala da je on drukčiji, ali kako sam ranije bila udana, poprilično sam se suzdržavala pomisliti da bih ponovno mogla pronaći nekoga s kim bih mogla biti u braku. Nakon nekoliko mjeseci hodanja, znala sam da je on taj. Čini me sretnom, jako je pozitivan i pun energije - ispričala je Lindsey koja je već jednom bila u braku.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Iako je nakon prvog razvoda rekla da se nikad više neće udavati, čini se da se ipak predomislila. Par se upoznao prije dvije godine, a u vezi su godinu dana.