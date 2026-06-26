Lionel Richie prekinuo koncert usred pjesme jer mu je pozlilo

Američki pjevač Lionel Richie (77) krenuo je na novu turneju imena 'Sing Along All Night Long', a prvi koncert bio je u srijedu navečer u St. Paulu u Minnesoti. No, nakon svega 55 minuta koncerta pjevač je rekao publici da mu se vrti i otišao s pozornice, a koncert više nije bio nastavljen. Incident se dogodio u Grand Casino Areni dok je Lionel izvodio svoju hit pjesmu 'Dancing on the Ceiling'. Pjevač je usred izvedbe sjeo na platformu te priznao publici kako mu se vrti i nadodao kako tu pjesmu nikada nije izveo sjedeći.

- Kad ti se zavrti, najbolje je sjesti - našalio se glazbenik prije nego što je na klaviru krenuo odsvirao 'Three Times a Lady'.

Nakon toga je najavio kratku stanku te napustio pozornicu. Njegov peteročlani bend ostao je još petnaestak minuta svirati, ali kako se Lionel nije vraćao i oni su otišli. Oko 40 minuta kasnije saksofonist Dino Soldo zahvalio je publici na strpljenju te pojasnio kako se pjevač ne osjeća dobro te da koncert neće biti nastavljen.

Snimke nastupa preplavile su društvene mreže i dok su neki razočarani zbog prekinutog nastupa, dio obožavatelja pokazuje razumijevanja te upućuje na to kako je ipak riječ o glazbeniku koji ima 77 godina te da mu zdravlje mora biti na prvom mjestu. Samo nekoliko sati prije nastupa Richie je na Instagramu objavio fotografije s tonske probe.

John Paris, bubnjar grupe Earth, Wind & Fire s kojom Lionel nastupa na turneji, izjavio je da pjevač prije izlaska na pozornicu nije pokazivao nikakve znakove bolesti te da je, prema njegovim riječima, bio tek malo dehidriran.

Prema najnovijim informacijama Lionel je otkazao sljedeća dva koncerta koji su se trebali održati u Chicagu i Columbusu.

- Lionel je slomljena srca što je morao otkazati svoja sljedeća dva koncerta te jedva čeka da se vrati nastupima pred svojim obožavateljima - stoji u objavi 'The United Centera'.