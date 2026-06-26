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ZABRINUO OBOŽAVATELJE

Lionel Richie prekinuo koncert usred pjesme jer mu je pozlilo

Piše Maša Mai Čigir,
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Lionel Richie prekinuo koncert usred pjesme jer mu je pozlilo
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Foto: Instagram

Lionel Richie započeo je novu turneju, no prvi koncert je prekinut te nije nastavljen zbog pjevačeva zdravlja

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Američki pjevač Lionel Richie (77) krenuo je na novu turneju imena 'Sing Along All Night Long', a prvi koncert bio je u srijedu navečer u St. Paulu u Minnesoti. No, nakon svega 55 minuta koncerta pjevač je rekao publici da mu se vrti i otišao s pozornice, a koncert više nije bio nastavljen. Incident se dogodio u Grand Casino Areni dok je Lionel  izvodio svoju hit pjesmu 'Dancing on the Ceiling'. Pjevač je usred izvedbe sjeo na platformu te priznao publici kako mu se vrti i nadodao kako tu pjesmu nikada nije izveo sjedeći.

- Kad ti se zavrti, najbolje je sjesti - našalio se glazbenik prije nego što je na klaviru krenuo odsvirao 'Three Times a Lady'.

Nakon toga je najavio kratku stanku te napustio pozornicu. Njegov peteročlani bend ostao je još petnaestak minuta svirati, ali kako se Lionel nije vraćao i oni su otišli. Oko 40 minuta kasnije saksofonist Dino Soldo zahvalio je publici na strpljenju te pojasnio kako se pjevač ne osjeća dobro te da koncert neće biti nastavljen. 

@fletchy0220 We love you @Lionel Richie ♬ original sound - TONY STATOVCI

Snimke nastupa preplavile su društvene mreže i dok su neki razočarani zbog prekinutog nastupa, dio obožavatelja pokazuje razumijevanja te upućuje na to kako je ipak riječ o glazbeniku koji ima 77 godina te da mu zdravlje mora biti na prvom mjestu. Samo nekoliko sati prije nastupa Richie je na Instagramu objavio fotografije s tonske probe. 

John Paris, bubnjar grupe Earth, Wind & Fire s kojom Lionel nastupa na turneji, izjavio je da pjevač prije izlaska na pozornicu nije pokazivao nikakve znakove bolesti te da je, prema njegovim riječima, bio tek malo dehidriran.

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Prema najnovijim informacijama Lionel je otkazao sljedeća dva koncerta koji su se trebali održati u Chicagu i Columbusu. 

- Lionel je slomljena srca što je morao otkazati svoja sljedeća dva koncerta te jedva čeka da se vrati nastupima pred svojim obožavateljima - stoji u objavi 'The United Centera'.

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