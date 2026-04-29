Lisa otkrila što se događalo iza kulisa 'Prijatelja': Zatvorili bi se i krenule bi seksualne fantazije
Iza kulisa su se definitivno događale zlobne stvari. Nemojte zaboraviti da smo snimali uživo pred publikom od 400 ljudi, i ako biste pogriješili jednu rečenicu ili ako ne biste dobili savršen odgovor, scenaristi su govorili: ‘Zar ova ku*ka ne zna čitati? Čak se ni ne trudi. Sj***la je moju rečenicu, otkrila je glumica Lisa Kudrow za The Times.
Kudrow, koja je u svih deset sezona serije 'Prijatelji' glumila Phoebe Buffay, priznala je da atmosfera iza kamera nije uvijek bila onakva kakvom se činila gledateljima. Osim oštrih komentara zbog pogrešaka na snimanju, tvrdi i da su scenaristi znali prelaziti granice i u privatnim razgovorima. Znali su do kasno ostajati u sobi za scenariste i raspravljati o seksualnim fantazijama o njezinim kolegicama Jennifer Aniston i Courteney Cox.
Ponašanje scenarista opisala je kao brutalno, ali istaknula je da se većina toga događala iza zatvorenih vrata, pa tome nije pridavala previše pažnje.
- Većinom su tamo bili muškarci, sjedili su do 3 ujutro pokušavajući napisati scenarij za seriju, pa je moj stav bio: ‘Reci što god hoćeš meni iza leđa, jer onda nije važno - rekla je Lisa.
Ponašanje scenarista 'Prijatelja' otkriveno je još ranih 2000-ih, kad je Amaani Lyle, koja je radila na šestoj sezoni serije, tužila Warner Bros. Television zbog ponašanja u sobi za scenariste. U tužbi je navela da su scenaristi često iznosili seksualne i rasističke komentare te da je kao asistentica scenarista bila prisiljena bilježiti sve što se govorilo u sobi. Slučaj je na kraju došao do Vrhovnog suda, koji je presudio protiv nje nakon što je odlučio da je grubo ponašanje nužan dio radnog okruženja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+