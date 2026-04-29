Lisa otkrila što se događalo iza kulisa 'Prijatelja': Zatvorili bi se i krenule bi seksualne fantazije

Iza kulisa su se definitivno događale zlobne stvari. Nemojte zaboraviti da smo snimali uživo pred publikom od 400 ljudi, i ako biste pogriješili jednu rečenicu ili ako ne biste dobili savršen odgovor, scenaristi su govorili: ‘Zar ova ku*ka ne zna čitati? Čak se ni ne trudi. Sj***la je moju rečenicu, otkrila je glumica Lisa Kudrow za The Times.

Kudrow, koja je u svih deset sezona serije 'Prijatelji' glumila Phoebe Buffay, priznala je da atmosfera iza kamera nije uvijek bila onakva kakvom se činila gledateljima. Osim oštrih komentara zbog pogrešaka na snimanju, tvrdi i da su scenaristi znali prelaziti granice i u privatnim razgovorima. Znali su do kasno ostajati u sobi za scenariste i raspravljati o seksualnim fantazijama o njezinim kolegicama Jennifer Aniston i Courteney Cox.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Ponašanje scenarista opisala je kao brutalno, ali istaknula je da se većina toga događala iza zatvorenih vrata, pa tome nije pridavala previše pažnje.

- Većinom su tamo bili muškarci, sjedili su do 3 ujutro pokušavajući napisati scenarij za seriju, pa je moj stav bio: ‘Reci što god hoćeš meni iza leđa, jer onda nije važno - rekla je Lisa.

Ponašanje scenarista 'Prijatelja' otkriveno je još ranih 2000-ih, kad je Amaani Lyle, koja je radila na šestoj sezoni serije, tužila Warner Bros. Television zbog ponašanja u sobi za scenariste. U tužbi je navela da su scenaristi često iznosili seksualne i rasističke komentare te da je kao asistentica scenarista bila prisiljena bilježiti sve što se govorilo u sobi. Slučaj je na kraju došao do Vrhovnog suda, koji je presudio protiv nje nakon što je odlučio da je grubo ponašanje nužan dio radnog okruženja.