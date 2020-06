Lisac: 'Glazbenici hrle u politiku, no treba biti talentiran za to...'

Pjevačica se osvrnula na trenutno stanje u Hrvatskoj. U izolaciji joj nije bilo teško, no potres u Zagrebu ju je pogodio. Ona je i dalje vjerna glazbi, no komentirala je glazbenike koji se sada žele baviti politikom

<p>Pjevačka diva <strong>Josipa Lisac</strong> (70) danas je u emisiji N1 televizije predstavila svoju novu pjesmu 'Daleko' koju je povezala s potresom koji se u ožujku dogodio u Zagrebu.</p><p>- Prestrašila sam se tada. Vidjela sam prve vijesti sat vremena nakon potresa. Kasnije nisam šetala kroz grad, ali sam vidjela fotografije. To je strašno. Bila je pandemija, no ljudi su izašli van - ispričala je pjevačica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Josipa Lisac nakon izvedbe himne na inauguraciji</strong></p><p>Dodala je kako joj izolacija zbog pandemije korona virusa nije teško 'pala'. </p><p>- Nije mi bilo teško doma. Meni nije teško biti sama sa sobom. Neki žele uvijek imati punu kuću i izlaziti van. Meni je to previše. Imam drugačiji ritam. Biti usamljen je stanje. Ja sam imala i veliku ljubav, doživjela sam aplauze, prošla sam kroz sve. Što meni još treba? - priznala je Josipa.</p><p>Osim toga, korona virus poremetio je planove mnogih glazbenika. No, Lisac to nije shvatila kao nešto zbog čega bi trebalo strahovati.</p><p>- Meni ne treba 6.000 ljudi, ja imam i više od toga. To su nagrade, susreti, koncerti. Nisam bila tužna. Ja sam već prije dvije godine imala ideju da organiziram online koncert, no to se nije dogodilo. Šišmiš je doletio i pokvario mi planove pa su to svi napravili prije mene. Morat ću izmisliti nešto drugo - našalila se Josipa. </p><p>Prije no što je nastupila pandemija korona virusa Josipa je pjevala na inauguraciji predsjednika Republike Hrvatske <strong>Zorana Milanovića </strong>(53). Napomenula je kako se na zle komentare nije osvrtala, a predsjednik je bio, tvrdi, zadovoljan njezinom izvedbom. Ostale političke teme ne želi komentirati, a na činjenicu kako se sve više glazbenika želi upustiti u politiku, kratko je rekla:</p><p>- Lijepo, krasno, neka. Ja nemam talenta za to. Poanta je da trebaš biti talentiran za politiku. U svemu je bitan talent. Za pjevanje, za pisanje pjesama, iznošenje programa... Za sve to vrijedi pa i za politiku. No, na taj način možemo vidjeti da ima nekih koji nisu talentirani - objasnila je Josipa.</p><p>No, politika joj nije zanimljiva tema pa se pjevačica radije osvrnula na svoju ljubav. Osim pjevanja, njezina velika i jedina ljubav bio je <strong>Karlo Metikoš</strong>, koji je prije no što ju je upoznao bio pravo roker i pustolov. Ona vjeruje u jednu ljubav jer ju je doživjela.</p><p>- Razumijem da se ljudi rastaju, no druga je stvar što ja imam drugačiju priču. Vjerujem u ljubav. Da bi ona živjela, moraš vjerovati. Ljubav mi daje snagu da mogu razgovarati, ići negdje... Ne moramo se dodirivati i vidjeti. Bitno je osjećati. Vjerujem u ljubav koja živi i ne prestaje. Ja sam to tako prihvatila - zaključila je Josipa. </p><p> </p><p> </p>