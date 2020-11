Objava je to nedavno iz zagreba\u010dkog Lisinskog. No dan na koji \u0107e u Velikoj dvorani opet ugostiti umjetnike i publiku sve je bli\u017ei. U utorak, 3. studenog, najavljeno je gostovanje proslavljene pijanistice i neokrunjene kraljice glasovira Marthe Argerich, a koncert \u0107e se kupnjom ulaznice mo\u0107i pratiti na na streamingu, odnosno prijenosu u\u017eivo.

- Na pozornicu ku\u0107e glazbe vra\u0107a se blistava pijanisti\u010dka zvijezda nakon dvanaestogodi\u0161njeg izbivanja - najavljuju ponosno, ali i sa zebnjom, iz Lisinskog.

Gostovanje Marthe Argerich je ujedno i po\u010detak ciklusa Lisinski subotom. Naravno, pod novim uvjetima. Po\u0161tuju se sve propisane mjere pa je gledali\u0161te s 1900 smanjeno na 900 mjesta, uz pridr\u017eavanje udaljenosti. To je samo za koncerte klasi\u010dne glazbe, a program mora zavr\u0161iti u 22 sata.

- To je sve u na\u0161oj domeni, ali u ovoj situaciji, na\u017ealost, ni\u0161ta nije sigurno. I netko od izvo\u0111a\u010da mo\u017ee zavr\u0161iti u samoizolaciji ili, nadamo se da ne, dobiti koronu. Tad se sve odga\u0111a - poru\u010duju.

A radovi koje su imali da barem pokrenu program, jer nisu gotovi, trajali su oko 45 dana. Saniran je krov, sad je sigurno, ali, primjerice, o\u0161te\u0107ene orgulje nisu ni taknute. Sa stropa je skinuta sva rasvjeta i spu\u0161teni su svi zvu\u010dnici te postavljena konstrukcija sa skelama visoka 15 metara. Uz sanaciju stropa, \u010distili su zidne obloge, nakon \u010dega su uslijedili obnova, \u010di\u0161\u0107enje i premazivanje parketa, \u010di\u0161\u0107enje te postavljanje i dezinfekcija 1900 stolaca.

Lisinski kreće, primat će 900 ljudi, smije ‘raditi’ do 22 sata...

Gostovanje Marthe Argerich je ujedno i početak ciklusa Lisinski subotom. Naravno, pod novim uvjetima. Poštuju se sve propisane mjere pa je gledalište s 1900 smanjeno na 900 mjesta, uz pridržavanje udaljenosti

<p>Dvorana Lisinski u potresu je pretrpjela značajnu štetu, ali kao ni pandemija korona virusa, ni sva podrhtavanja nisu nas pokolebala u pripremama vrhunskih koncerata u sklopu ciklusa Lisinski subotom! Našu misiju predstavljanja neprocjenjivih doživljaja nastavit ćemo, unatoč svim nedaćama, i u novoj sezoni! </p><p>Objava je to nedavno iz zagrebačkog Lisinskog. No dan na koji će u Velikoj dvorani opet ugostiti umjetnike i publiku sve je bliži. U utorak, 3. studenog, najavljeno je gostovanje proslavljene pijanistice i neokrunjene kraljice glasovira Marthe Argerich, a koncert će se kupnjom ulaznice moći pratiti na na streamingu, odnosno prijenosu uživo.</p><p>- Na pozornicu kuće glazbe vraća se blistava pijanistička zvijezda nakon dvanaestogodišnjeg izbivanja - najavljuju ponosno, ali i sa zebnjom, iz Lisinskog.</p><p>Gostovanje Marthe Argerich je ujedno i početak ciklusa Lisinski subotom. Naravno, pod novim uvjetima. Poštuju se sve propisane mjere pa je gledalište s 1900 smanjeno na 900 mjesta, uz pridržavanje udaljenosti. To je samo za koncerte klasične glazbe, a program mora završiti u 22 sata.</p><p>- To je sve u našoj domeni, ali u ovoj situaciji, nažalost, ništa nije sigurno. I netko od izvođača može završiti u samoizolaciji ili, nadamo se da ne, dobiti koronu. Tad se sve odgađa - poručuju.</p><p>A radovi koje su imali da barem pokrenu program, jer nisu gotovi, trajali su oko 45 dana. Saniran je krov, sad je sigurno, ali, primjerice, oštećene orgulje nisu ni taknute. Sa stropa je skinuta sva rasvjeta i spušteni su svi zvučnici te postavljena konstrukcija sa skelama visoka 15 metara. Uz sanaciju stropa, čistili su zidne obloge, nakon čega su uslijedili obnova, čišćenje i premazivanje parketa, čišćenje te postavljanje i dezinfekcija 1900 stolaca.</p>