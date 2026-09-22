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Liz Hurley (61) izgleda savršeno, a 30 godina nije bila u teretani: 'Ovo je tajna mog izgleda...'

Engleska glumica i model Elizabeth Hurley (61) posljednjih je dana u Los Angelesu, a sada je na Instagramu pokazala kako izgleda u sportskom izdanju. Otkrila je i kako održava vitku liniju, posebno sada kad je daleko od doma i svoje rutine...
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Liz Hurley (61) izgleda savršeno, a 30 godina nije bila u teretani: 'Ovo je tajna mog izgleda...'
Vitka figura ono je što Liz redovito pokazuje u svojim objavama na društvenim mrežama, no navikli smo je viđati u badiću, a ne toliko u sportskom izdanju. | Foto: instagram
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Vitka figura ono je što Liz redovito pokazuje u svojim objavama na društvenim mrežama, no navikli smo je viđati u badiću, a ne toliko u sportskom izdanju. | Foto: instagram
Komentari 1

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