MODNI PREOKRET

Lizzo bijesna: Tvrdi da industrija okreće leđa ženama s oblinama

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Lizzo upozorava na povratak starog ideala ljepote. Plus-size žene, kaže, sve brže nestaju iz javnosti. Lijekovi za mršavljenje mijenjaju cijelu scenu

Glazbena zvijezda Lizzo ponovno je završila u središtu pažnje nakon što je u emotivnoj objavi upozorila da se plus-size žene sve više „brišu“ iz javnog prostora zbog velikog trenda korištenja Ozempica i sličnih lijekova za mršavljenje. Pjevačica tvrdi da se modna i zabavna industrija rapidno vraća starim standardima, dok se tijela poput njezina guraju u drugi plan.

97th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Prema Lizzinim riječima, veličine odjeće za žene s oblinama nestaju s polica trgovina, plus-size modeli gube angažmane, a brendovi koji su prije samo nekoliko godina slavili raznolikost sada se ponovno okreću strogo mršavim idealima.

- Jednostavno je kao da velike djevojke više nisu poželjne - poručila je.

U svojoj objavi otkrila je i da je osobno prolazila kroz vrlo teško razdoblje krajem 2023. godine, tijekom kojeg se borila s depresijom i suicidalnim mislima. Umjesto lijekova za mršavljenje, Lizzo se okrenula terapiji i redovitom vježbanju, tvrdeći da nije željela sudjelovati u kulturi samoponižavanja i ekstremnih dijeta.

Pjevačica je navela da je godinama koristila hranu kao „štit“ te da se njezina veličina često koristila kao izgovor da se ignorira njezin talent. Istaknula je da su je mnogi svodili isključivo na težinu, dok su njezin rad i uspjesi padali u drugi plan.

Lizzo je upozorila da “Ozempic boom” ne bi smio izbrisati cijelu zajednicu žena na koje se društvo godinama navikavalo i koje su konačno počele dobivati vidljivost. Poručila je da nije problem u mršavljenju ni lijekovima, nego u tome što se ponovno stvara klima u kojoj se jedno tijelo smatra ispravnim, a drugo nepoželjnim.

SLAVNA DAMA Lizzo otkrila tajnu gubitka kila
Lizzo otkrila tajnu gubitka kila

Njezina poruka izazvala je golem odjek na društvenim mrežama, a mnogi pratitelji nazivaju je glasom razuma u vremenu kada se ideal ljepote mijenja brže nego ikad. Pjevačica, koja tvrdi da i dalje “ponosno nosi” više od 200 funti, zaključila je kako je važno da plus-size žene ostanu vidljive: “Ne možemo dopustiti da nas jedna injekcija izbriše.”

