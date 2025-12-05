Lizzo odbrusila: Moja debela guzica još živi s otplaćenom hipotekom u vašim glavama

Danas sam vidjela šalu na račun debljine o meni, u 2025. godini, i postala je viralna. Upravo tom rečenicom, direktno, bez uvijanja i uz fotografiju u bikiniju koja je jednako 'glasna' kao i tekst, počinje najnoviji obračun pjevačice Lizzo s hejterima.

- Smijali su mi se jer sam debela… Neka ovo bude podsjetnik svima da NIKADA ne dopustite da vas itko vrijeđa zbog onoga što odlučite učiniti sa svojim tijelom. Jer kad ste veliki, pričaju sr*nja, kad ste mali, pričaju sr*nja. Vaše tijelo nikada neće biti dovoljno dobro za njih jer nije njihovo - poručila je.

Foto: Instagram

A onda je krenula najjednostavnija lekcija dana: 'Ako napravim BBL, gledajte svoja posla, ako izgubim 45 kg, gledajte svoja posla, ako vratim svaki kilogram i dobijem još… gledajte svoja jeb*na posla.'

Sve je završila kratko.

- Uglavnom.. moja debela guzica i dalje živi s otplaćenom hipotekom u vašim glavama. Moje tijelo, moja stvar - zaključila je na Instagramu u četvrtak.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Lizzo je i ranije otvoreno govorila o pritisku pod kojim se nalazi zbog izgleda, prvo zbog viška kilograma, a kasnije i zbog mršavljenja. Upravo je o tome pjevala i u svojoj pjesmi 'IDGAS', u kojoj se izravno obraća onima koji je neprestano procjenjuju.

- Što ćete reći? Bacam guzicu na internet za pažnju. Što ćete reći? Izgubila sam kile. Da pogodim, je li to Ozempic? - stihovi su pjesme.

Foto: Instagram/

Glasine da koristi lijekove za mršavljenje pratile su je cijelim putem, ali Lizzo ih je svaki put odbacila. Ranije je objasnila da je promjene na svom tijelu rezultat rada. Trenira nekoliko puta tjedno, ide u saunu, radi kardio i pazi na prehranu, a neko je vrijeme imala i privatnog kuhara koji je pratio što jede.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION