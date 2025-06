Ljepotica iz 'Lica s ožiljkom' je nestala prije 42 godine: Mama, vidjela sam nešto užasno!

Bio je 6. srpnja 1983. godine kada je 18-godišnja Tammy Lynn Leppert, mlada ljepotica na pragu obećavajuće manekenske i glumačke karijere, netragom nestala iz Cocoa Beacha na Floridi. Njezin nestanak uslijedio je nakon mjeseci čudnovatog ponašanja i intenzivne paranoje da joj netko želi nauditi, a misterij ni nakon više od četiri desetljeća nije razriješen.

Tammy Lynn Leppert, rođena 1965. u Rockledgeu na Floridi, činila se predodređenom za zvijezde. Njezin put u svijet glamura započeo je već s četiri godine, kada je počela sudjelovati na natjecanjima ljepote.

Niz uspjeha na izborima ljepote bio je impresivan; Tammy je tijekom godina osvojila čak 280 kruna na gotovo 300 natjecanja na kojima je sudjelovala. Ovaj uspjeh prirodno ju je vodio prema manekenstvu. Već 1978. godine, kao tinejdžerica, krasila je naslovnicu prestižnog časopisa CoverGirl. Njezinu ranu karijeru podržavala jer i usmjeravala njezina majka, Linda Curtis, koja je radila kao agentica za glumice i manekenke.

S vremenom, Tammy Lynn Leppert počela je dobivati i uloge u holivudskim filmovima. Godine 1980. ostvarila je malu, nepotpisanu ulogu u filmu "Little Darlings". Uskoro je uslijedila još jedna nepotpisana uloga u tinejdžerskom filmu "Spring Break" iz 1983. godine.

Snimanje filma "Spring Break" proteklo je glatko, no zabava organizirana za glumačku ekipu nakon snimanja ostavila je, čini se, dubok trag na Tammy. Njezini najbliži primijetili su da je nakon zabave postala "druga osoba" – paranoična i povučena.

- Ponekad bih je pitao što joj je na umu, muči li je što. A ona bi obično promijenila temu ili rekla: 'Ma ništa,' znate, i onda pokušala to odagnati smijehom - rekao je Wing Flannagan, njezin bliski prijatelj.

Njezina majka Linda također je primijetila zabrinjavajuće ponašanje svoje kćeri.

- Jednom mi je rekla: 'Mama, što bi rekla da ti kažem da me netko pokušava ubiti? - prisjetila se Curtis. -

- Samo sam duboko udahnula i rekla: 'Misliš li da te netko pokušava ubiti, Tammy? Rekla je: Da - dodala je majka.

Godine 1983. pojavila se u maloj, ali pamtljivoj ulozi u kultnom filmu "Lice s ožiljkom" Briana DePalme, gdje je glumila djevojku u bikiniju koja je odvlačila pažnju glumcu Stevenu Baueru tijekom čuvene scene s motornom pilom. Međutim, kući se vratila samo četiri dana nakon početka snimanja.

Prizor iz 'Lica s ožiljkom'. Steven Bauer i Tammy Lynn Leppert |

- Primio sam poziv iz produkcije, rekli su mi da je Tammy imala slom na setu tijekom scene gdje je netko trebao biti upucan. Prskala je umjetna krv. Rekli su da je Tammy, gledajući scenu, počela histerično plakati i da je postalo toliko loše da su je morali odvesti u prikolicu - ispričao je američkim medijima Walter Liebowitz, obiteljski prijatelj kod kojeg je boravila tijekom snimanja.

Tammyjina anksioznost samo se pogoršavala. Ponekad je odbijala jesti ili piti iz straha da će biti otrovana. Prvog srpnja 1983., samo nekoliko dana prije nestanka, razbila je prozore svoje kuće bejzbolskom palicom – navodno u paničnom strahu jer je bila zaključana vani – te čak napala svog prijatelja Winga Flannagana. Majka ju je odvela liječnicima na stručnu procjenu. Tammy je zadržana na promatranju 72 sata, no liječnički izvještaj nije pokazao dokaze o zlouporabi droga ili alkohola, niti vidljive bolesti. Ipak, prema riječima njezine majke, Tammy je i dalje djelovala nervozno, inzistirajući da je "vidjela nešto užasno, što nije smjela vidjeti" na zabavi nakon snimanja filma "Spring Break". Odbijala je otkriti što je točno vidjela, samo je ponavljala da će "oni" doći po nju.

Na dan nestanka, 6. srpnja 1983., Tammy je napustila kuću ne počešljavši kosu, što je, prema riječima njezine majke, bilo potpuno neuobičajeno za nju. Otišla je s muškim prijateljem, kasnije identificiranim kao Keith Roberts, koji je bio posljednja osoba koja ju je vidjela živu. On je policiji izjavio da su se posvađali tijekom vožnje iz njezine kuće u Rockledgeu. Tvrdio je da ju je, nakon što je ona navodno zatražila da je tamo ostavi, iskrcao samu u blizini stare zgrade Glass Bank u Cocoa Beachu, oko osam kilometara od njezine kuće. Navodno su se svađali jer joj nije htio posuditi 300 dolara niti je odvesti prijateljici u Fort Lauderdale.

- U tom trenutku je rekla: 'Pusti me van! Pusti me van!' Pa sam samo rekao 'OK, kako god želiš' i to je bio zadnji put da sam je vidio - izjavio je Roberts.

Nadzorne kamere kasnije su zabilježile kako sama stoji na obližnjem parkiralištu. Odatle je, čini se, otišla do obližnje javne govornice odakle je više puta pokušala nazvati svoju tetu i prijateljicu. Kako ih nije uspjela dobiti, ostavila je više "hitnih" poruka prije nego što je nestala bez traga.

Tammy Lynn Leppert posljednji put je viđena odjevena u plavu traper suknju i plavu košulju s cvjetnim aplikacijama, noseći sivu torbicu i sandale. Neki izvori navode da je bila bosa i bez novca neposredno prije nestanka. Postojale su i nikad potvrđene spekulacije da je u vrijeme nestanka bila tri mjeseca trudna, što je njezina sestra Suzanne kasnije spomenula. Tammyjina majka tvrdila je da se njezina kći "bojala" Keitha Robertsa, što je mnoge navelo na propitivanje njegove umiješanosti u nestanak, no on nikada nije službeno smatran osumnjičenim i protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Linda Curtis prijavila je nestanak svoje kćeri policiji 11. srpnja 1983.

Policijska istraga suočila se s nedostatkom čvrstih dokaza. Jedna od teorija povezivala je Tammyjin nestanak s Christopherom Wilderom, poznatim kao "Ubojica kraljica ljepote", serijskim ubojicom odgovornim za ubojstva brojnih mladih žena 1984. godine, od kojih su se neka dogodila na Floridi. Wilder je bio poznat po tome da je mamio žrtve u svoj automobil ili dom pod izlikom da će ih fotografirati za modne angažmane, što je moglo privući Tammy. Wilder je ubijen u travnju 1984. u obračunu s policijom u New Hampshireu, a vlasti nikada nisu uspjele pronaći čvrste dokaze koji bi ga povezali s Tammyjinim nestankom.

John Brennan Crutchley, poznat kao "Vampirski silovatelj", također je bio aktivan na Floridi u vrijeme Tammyjinog nestanka i smatran je potencijalnim osumnjičenikom. Sumnjičilo ga se za ubojstvo čak trideset žena. Crutchley je počinio samoubojstvo u zatvoru 2002. godine, a policija također nije uspjela pronaći vezu između njega i Tammy.

Kako je vrijeme odmicalo, Tammyjina majka Linda razvila je teoriju da je njezina kći "znala previše" o lokalnoj trgovini drogom i da je postala meta bande koja je željela zataškati svoje operacije. Tammy je navodno tijekom jednog od svojih slomova spominjala "pranje novca", što je možda ukazivalo na to da se uplela u kriminalnu organizaciju ili da se jednostavno našla na krivom mjestu u krivo vrijeme. Čak je navodno podnijela prijavu policiji, no nije spomenula da osjeća kako joj je život u opasnosti.

Nakon Tammyjinog nestanka, detektiv Harold Lewis iz policije Cocoa Beacha primio je dva telefonska poziva od žene koja je tvrdila da je Tammy još uvijek živa. U prvom pozivu, žena je rekla da će Tammy stupiti u kontakt kada za to dođe vrijeme. Tijekom drugog poziva, rekla je da Tammy radi ono što je oduvijek željela: pohađa školu kako bi postala medicinska sestra.

Između 1984. i 2014. godine, ostaci 13 različitih neidentificiranih žena uspoređeni su s Tammyjinim uzorcima, ali nijedna se nije podudarala. Linda Curtis preminula je 4. listopada 1995. u dobi od 54 godine, nikada ne saznavši što se dogodilo njezinoj kćeri. Prije smrti, navodno je pisala scenarij u kojem je optuživala lokalnu elitu za povezanost s nestankom kćeri.