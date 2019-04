Ljepotice i genijalci: Igrali bocu istine, a onda pali prvi poljupci

U novoj epizodi showa 'Ljepotice i genijalci' muški dio kandidata naći će se u novom izazovu, ponovno će se vratiti u svijet mode. Nakratko genijalci postaju modni dizajneri, koji moraju za svoje partnerice dizajnirati haljine i to sa svojim potpisom. Vještine njihovog dizajniranja ocijenit će art model Josip Tešija i direktorica direkcije izbora za Miss Hrvatske Maja Vračarić. Genijalci, nalazeći se na potpuno nepoznatom terenu, ne pokazuju previše uzbuđenja zbog ovog zadatka.

- Ne poznajem modu uopće - kratko je rekao Nino, dodajući i kako se boji da će biti problema s Martinom, kao u zadatku s frizurom i da će ga ona ponovno napasti.

- To mi je dodatan poticaj da ispadne što bolje - priznaje Nino.

Foto: novatv

- Ubit će me mama ako ovo bude gledala - kaže Marijan o svom dizajniranju i dodaje kako mu to stvara veliki pritisak. Mislio je da će mu dizajniranje biti najveći izazov, no nakon što Adriana dođe s prijedlogom igranja boce istine, stvari se brzo mijenjaju.

- To će mi tata gledati - rekla je Adriana nakon što je Karlo zadao Heleni da poljubi upravo nju.

- Bilo je predivno! Spojio sam dvije najbolje stvari u jednu - oduševljeno je kazao Karlo nakon ženskog poljupca. Ipak, Marino je odlučio 'zapapriti' situaciju i zadaje Karlu zadatak da poljubi bilo kojeg muškarca.

Foto: novatv

Ima li Adriana veze s Lukinim prekidom s djevojkom, kojeg je muškarca odabrao Karlo te kako je izgledao striptiz jednog od genijalaca, gledatelji će saznati u večerašnjoj emisiji.

Foto: novatv

Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi ljepotice su nakon učenja s partnerima morale proći mini kviz u kojem su odgovarale na pitanja o svemiru, a za svaki točan odgovor dobile su dio uputa za slaganje rakete koja donosi imunitet za onog tko ju najbrže složi. Najviše točnih odgovora imala je Ena te je dobila sve upute, dok je Petra bila najlošija i ostala je bez uputa za sastavljanje.

Foto: novatv

- Kad je Ena počela stavljati ocat i kad sam vidio koliko je sode bikarbone stavila, mislio sam da će to raznijeti pola kuće - rekao je Marijan.

- Namjerno sam više octa ulila tako da to baš odleti - kazala je Ena koja je odnijela i pobjedu.

Foto: novatv

- Pao je zagrljaj, ali da smijem pala bi i pusa - priznao je Marijan kojem je Ena dozvolila poljubac u obraz te dodala kako je napokon u nečem fizičkom pobijedila.