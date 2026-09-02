Ljetna bajka bivše članice Frajle: 'Pjesma govori o prošloj ljubavi koja mi se opet vratila'

Novu pjesmu 'Kroz vatru i vodu' Nataša Mihajlović premijerno je izvela 27. kolovoza na festivalu u Ohridu, čime je otvoreno novo poglavlje u samostalnoj glazbenoj karijeri nekadašnje članice grupe Frajle. 'Kroz vatru i vodu' pritom je više od nove pjesme, a za Natašu predstavlja simbol hrabrosti, ljubavi i želje da zaplovi vlastitim putem. Autor pjesme je Natašin dugogodišnji prijatelj i suradnik Miloš Beronja, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo.

- Miloš i ja se poznajemo i surađujemo već dugo pa me zna u dušu. Pjesmu je namjenski napisao za mene. Iskreno, u početku nisam bila za nju, ali kada je došao i rekao da je pokušam otpjevati, uz određene korekcije teksta, odmah sam se zaljubila - kaže Nataša.

- Pjesma govori o bivšoj, neostvarenoj ljubavi koja mi se ponovno vraća u život. To je priča o snazi ljubavi koja se dogodi onda kada je za nju pravo vrijeme. Mislim da često ne kažemo ono što osjećamo jer se bojimo, a ono što nam se nekad činilo kao neuzvraćena ljubav možda je samo bilo skriveno iza straha. U ovoj pjesmi emocije su obostrane i uzvraćene - iskreno će pjevačica.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

Upravo zato pjesma 'Kroz vatru i vodu" nosi i poruku da ne trebamo šutjeti o vlastitim osjećajima.

- Uvijek bih ljudima poručila da kažu ono što osjećaju. Možda smo neku ljubav mogli doživjeti puno ranije da smo samo imali dovoljno hrabrosti reći što nam je u srcu - poručuje Nataša.

Posebna priča prati i spot za pjesmu, koji je sniman u Dalmaciji, na atraktivnoj lokaciji Punta Planka. Nataša je s Dalmacijom povezana jer je upravo tu odrasla, a iako živi u Novom Sadu u ovom se dijelu Hrvatske osjeća kao kod kuće. Lokaciju za spot predložio je redatelj Hrvoje Radejić, a Nataša je tek naknadno shvatila koliko se simbolika mjesta savršeno uklapa u samu pjesmu.

- Nisam znala za tu simboliku, ali vjerujem da slučajnosti ne postoje. To je dio kopna u Hrvatskoj, gdje se susreću sjeverna i južna morska struja. Punta Planka poznata je po snažnim morskim strujama i zahtjevnim uvjetima za plovidbu, a upravo je ta simbolika dodatno obogatila priču spota. Za mene predstavlja hrabrost, pogotovo za one koji su spremni suočiti se i sa sjevernom i s južnom strujom i zaploviti morem ljubavi. Ta poveznica s pjesmom, u kojoj govorimo o vatri i vodi, bila mi je fantastična. Lokacija kao da je stvorena za ovu pjesmu - kaže pjevačica.

Foto: Toni Andabak

Nataša je nakon dugogodišnjeg rada u grupi Frajle ove zime odlučila krenuti vlastitim glazbenim putem. Danas na razdoblje s grupom gleda s ponosom i velikom zahvalnošću, ali istovremeno smatra da je vrijeme za nešto potpuno njezino.

- Izašla sam iz velike zone komfora. U ovih nekoliko mjeseci, koliko sam isključivo posvećena solo karijeri, od brojnih kolega koji znaju što znači graditi samostalni put, dobila sam puno podrške i komplimenata da sam napravila veliki i hrabar potez.

Dosad je objavila pet pjesama, a osvojila je i tri priznanja: nagradu za najbolji projekt godine Naxi radija, nagradu za najbolji aranžman na Beogradskom proljeću za pjesmu 'Nema nazad' te ovog ljeta nagradu za najbolji duet s Anom Petan na festivalu Biser Jadrana u Tivtu za pjesmu 'Pod nogama' u kojoj pjevaju o ohrabrenju i podršci ženama koje samostalno grade svoj put.

Jedan od važnih projekata je i njena humanitarna inicijativa 'Probudi me, zovi me', usmjerena na prevenciju depresije, anksioznosti i suicida, koja je nastala u uspomenu na voljenog brata. Inicijativa je već izazvala veliki medijski interes, a Nataša je organizirala i dva panela sa stručnjacima. Njezin prvi album već je u pripremi, sve su pjesme spremne i izlazi iduće godine, a s hrvatskom publikom Nataša Mihajlović uskoro će se imati prilike družiti 26. rujna, kada nastupa u Zadru.