Je li problem u tome što ih nema ili što ih više ne dijelimo? Jer nekad je stvarno bilo dovoljno da se pjesma zavrti dva, tri puta na radiju i već si znao: ovo će biti ljeto te i te pjesme...
KOLUMNA: EMIRAT ASIPI PLUS+
Ljetni hitovi kao da su nestali!
Čitanje članka: 1 min
Sjećate se onih ljeta kad ste znali točno koja pjesma je “ta”? Kad se s plaže do auta, s radija iz kafića, vrtjela ista stvar. Nisi je ni tražio - ona je nalazila tebe. Refren koji ti se zalijepi za mozak već u lipnju i ne pusti te do prvog zvona u rujnu. A sad?
