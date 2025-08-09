Ljetni hitovi kao da su nestali!

Sjećate se onih ljeta kad ste znali točno koja pjesma je “ta”? Kad se s plaže do auta, s radija iz kafića, vrtjela ista stvar. Nisi je ni tražio - ona je nalazila tebe. Refren koji ti se zalijepi za mozak već u lipnju i ne pusti te do prvog zvona u rujnu. A sad?

