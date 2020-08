Ljeto reality ljubavi: Antoniju muž časti u Kanadi, Goga rodila, a Hakija doveo ženu u Konjic...

U proteklih nekoliko mjeseci nekadašnji sudionici reality showova izrekli su sudbonosno 'da' i tako uplovili u bračnu luku. Iako zbog korone nisu imali velike svadbe, ipak se proslavilo

<p>Iako ovoga ljeta nije bilo realityja koji spajaju parove, mnoge ljubavi su cvale. Korona virus je mnogima pomrsio planove, ali reality zvijezde su pronašle način da im taj period u 2020. godini ostane u dobrom sjećanju - dogodili su se reality brakovi i rodila djeca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sklapali se brakovi, rađale se bebe</strong></p><p>Sve u svemu, ljeto je bilo puno uzbuđenja, veselja i ljubavi. <strong>Antonija Beščec</strong> (29) i <strong>Srećko Ponjavic (</strong>34) upoznali su se u međunarodnoj sezoni showa “Ljubav je na selu”, a ovoga su se ljeta vjenčali kod matičara. Planirali su imati veliku svadbu, no pandemija im je pokvarila te planove.</p><p>Međutim, napravit će veliku feštu i crkveno vjenčanje iduće godine, kad Antonijina obitelj bude mogla doći iz Hrvatske. Unatoč kilometrima koji ih dijele, dok su Srećko i Antonija slavili u Kanadi, njezina obitelj tulumarila je na Viru u njihovu čast.</p><p>- Vrhunac slavlja bio je kad smo na videopozivu ugledali kako su roditelji, brat, sestra i moja rodbina organizirali prelijepi party za nas na Viru i time pokazali našu povezanost, iako nismo mogli biti skupa - rekla je Antonija.</p><p>Poput njih, farmer iz “Ljubavi na selu” <strong>Dušan Golubovac</strong> (30) oženio se ovoga ljeta. Na imanje je doveo <strong>Ana-Mariju </strong>(21) iz bosanske Fojnice.</p><p>- Zasad je sve savršeno. Super se slažemo, neka tako i ostane. Ja uglavnom radim većinu dana jer imam puno obaveza, supruga je kod kuće, ali koristimo svaki trenutak da ga provedemo zajedno - kaže nam Dušan. Medeni mjesec proveli su na Korčuli.</p><p>- Bilo je lijepo posjetiti drugu sredinu, malo se odmoriti i opustiti - otkrivaju.</p><p>Farmer<strong> Željko Bilić</strong> u zadnji trenutak odustao je od svadbe. Partnerica<strong> Felina</strong> i on u prosincu prošle godine postali su roditelji djevojčice <strong>Emili</strong>, a vjenčati su se trebali u rujnu 2020., no sve je prebačeno na iduću godinu.</p><p>- Zdravlje je sad najvažnije i nismo željeli nikoga ugroziti od gostiju - priča nam Željko, koji uživa u ulozi roditelja.</p><p>- Mislim da se dobro snalazim, možda je najteže bilo u početku, prvih mjesec dana. Samo radost, lijepo je vidjeti svoje nasljednike. Svaki trenutak s kćeri je predivan, najviše se volimo igrati i odlaziti na more - kaže Željko.</p><p>Nakon pet mjeseci veze, ovoga ljeta vjenčao se farmer iz Konjica <strong>Hakija Špago</strong> (42). Zaveo je Zagrepčanku <strong>Almu </strong>(30), koja se potom doselila kod njega. Vjenčanje su najavili već nakon mjesec dana veze, a sad su napokon ostvarili želju. No nije sve išlo po planu.</p><p>Hakija je želio napraviti veliku feštu s više od tisuću uzvanika, ali do toga nije došlo zbog pandemije. Na manjoj svadbi pridržavali su se svih potrebnih mjera zaštite.</p><p>- Imali smo neobično vjenčanje pod maskama, uz vrlo mali broj članova uže obitelji. Poštovali smo sve mjere. Tako da smo ovaj naš čin obilježili uz 30-40 gostiju najbližih ljudi - rekao nam je farmer iz Konjica.</p><p>Osim u “Ljubavi na selu”, romanse su nastale i u drugim realityjima. <strong>Gordana Marelli </strong>(38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) iz “Braka na prvu” spetljali su se nakon showa, a prije nekoliko dana im se rodio sin <strong>Noel</strong>. Par se uselio skupa u stan u Zagrebu te je Adam zbog nove ljubavi napustio baranjske vinograde.</p><p> </p>