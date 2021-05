'Ljubav je na selu' od sad će se prikazivati samo ponedjelkom i utorokom što je pogodilo mnoge gledatelje.

Naime, farmeri su trenutno na romantičnom putovanju sa svojim odabranicama te će se sada vidjeti je li se između njih rasplamsala strast, a posebno će zanimljivo biti finale.

POGLEDAJTE VIDEO

Emisija se trebala prikazivati svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka, no produkcija je nedavno odlučila vrijeme prikazivanja skratiti do srijede.

'Molim? Ma što da sada radim ostatak tjedna?', 'Ne mogu ja ovo podnijeti', 'Kako ćemo bez jednog dana manje?', bili su samo neki od komentara uzrujanih gledatelja.

Ovoga puta, produkcija se odlučila za još drastičniji potez i prikazivanje skratila na samo dva dana tjedno.

'Kakve su vam ovo fore?', 'Super, finale ćemo gledati na Božić', 'Najbolje da nam samo javite tko je pobijedio i to je to', komentirali su gledatelji na društvenim mrežama.

Neki od njih pretpostavljaju da je to zbog manjka materijala, s obzirom da na početku prikazivanja emisije, zbog nacističke tetovaže izbačen farmer Jurica Živoder (29).

- Možete li nam barem javiti što je s Juricom ako ništa - napisala je jedna gledateljica.