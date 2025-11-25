'Ljubav je na selu': Valentina i Dejan zaspali u istom krevetu, a Petra otkrila da je bilo prisnosti

Najmlađi farmer Dejan u kuću je dovezao još jedan krevet za svoje djevojke, a na njemu će spavati Ajda. Dora i Valentina postaju cimerice u njegovoj sobu, a on seli na kauč.

- Iako će on spavati u dnevnom boravku, krevet će nam mirisati na njega - poručila je Dora.

U Donjoj Voći, Robertovi najmiliji došli su mu dati podršku i upoznati dame, a one su ih odlučile ispitati sve detalje o farmeru. Ankica i Suzana kazale su kako će se za njegovu naklonost potruditi, no Riva je imala drugačije mišljenje – neće odustati od svojih stavova, a ako je suđena, ljubav će se dogoditi.

- Suzana nije njegov tip, a mislim da ga Riva malo živcira - smatrao je Robertov prijatelj i prednost dao Ankici.

U Baranji, Josip Đ. koristi svaku priliku da ga dame obore s nogu, a novu priliku imat će u kulinarskom izazovu – izradi pizze. Iako su imali sitne poteškoće s pečenjem, svi su se sjajno zabavljali.

- Dovoljno je da se pogledamo, mi se smijemo - Ksenija je komentirala iskrice s Josipom.

U Bilicama vesela Dottie ustala je prva i plesala uz izlazak sunca, a njezina energija oduševila je Josipa E.

- Nisam se htio prvu večer nikome uvući u krevet, a valjda hoću. Valjda će me zvati koja, vide da spavam u dnevnoj sobi na malom kauču - smijao se farmer.

Jelica i Dottie najviše su se zbližile i za kratko vrijeme postale prave prijateljice, a Kanađanka je otkrila kako svim snagama pokušava naučiti hrvatski jezik.

- Ne znam znaju li da dosta toga razumijem. Razumjela sam neke stvari za koje su možda mislili da ne razumijem - smijala se Dottie.

Prvo jutro u Sunji započelo je radno. Farmer je bio zadovoljan, a Ankica i Sara najviše su se prihvatile posla. Đurđa je, pak, bila raspoložena za plesanje i prvu kavu.

I njezin je modni odabir pokazao da ne namjerava baš prljati ruke, što je zamijetio i farmer:

- Ona je sređena za izlazak, za neki vašar. A ove dvije su spremne za posao!

- Onda njih lijepo ostavi na farmi, a ja odoh u manekene - imala je spreman odgovor kraljica špice.

- Kao prijatelj bih se s njom slagao, ali ne bih mogao s njom živjeti i da bi to drugo trajalo - Željko je smatrao, no ipak ju je počastio vožnjom u svojoj prikolici.

Jutro u Drežnik Gradu kod Tomislava počela je prepričavanjem sinoćnje fešte, ali i nekim neočekivanim priznanjima.

- Jedna prisnost dodatna se ipak dogodila... Simpatija je otišla na jedan veći nivo, to je opet ono neočekivano, stvarno me iznenadilo možda malo - Petra je ostala tajnovita o detaljima.

Novo jutro u Suzi počelo je jutarnjim druženjem Josipa i Ksenije uz kavu, što im je oboma jako dobro sjelo. Danka i Valentina priznale su da nisu najbolje spavale, a probudili su ih pijetlovi ranom zorom. Ipak, svi su se vrlo brzo prihvatili svojih radnih obaveza.

Dejanove djevojke jutro su započele šminkanjem, a zahtijevale su i doručak pa se farmer bacio na posao. Ipak, jaja i slanina nisu ih impresionirale pa su Ajda i Dora odbile jesti, što ga je prilično naživciralo.

A tijekom doručka Valentina je otkrila da su Dejan i ona zaspali u istom krevetu, dok je Dora otišla u dnevni boravak.

- Jel bilo poljubaca - zezala ih je Dora, dok su se njih dvoje branili kako se ništa nije dogodilo, no Ajda im nije baš vjerovala.

U Donjoj Voći kod Roberta od ranog jutra otrovne strelice. Riva je Ankicu zezala zbog kuhanja, a ona njoj vratila zbog šminkanja.

- Volim ja i raditi - poručila joj je Riva.

Svoje dvorište i vrt odabranicama je pokazao i Josip E., a zajedno su uredili vrt i ubrali dozrelo povrće. Farmer je u jednom trenu nenadano Dottie uhvatio za ruku.

- Mučim se pročitati ga. Kompleksan je. Ne mogu shvatiti zanimam li ga. Ali ja neću odustati - poručila je.

Tomislav i cure bacili su se na posao u njegovom vrtu, a on je obećao da će ih naučiti kako baratati i motikom i štihačom te se pokazao kao pravi instruktor.

- Ne ide im bogznašto s motikama - zaključio je.

Josip Đ. svojim se djevojkama pohvalio provozavši ih kroz selo u traktorskoj prikolici, dok su one veselo pozdravljale prolaznike:

- Uvijek si zvijezda dok se na traktoru voziš!

Što donosi novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.