OMILJENI PAR HOLLYWOODA

Ljubav kao iz filma! U braku su 23 godine, evo u čemu je tajna

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Upoznali su se na snimanju filma 'Znam što si radila prošlog ljeta' prije 26 godina, a danas zajedno odgajaju dvoje djece, kćer Charlotte i sina Rockyja

Sarah Michelle Gellar (48) otkrila je da tajna njezinog braka s Freddiejem Prinzeom Jr. (50), koji traje 23 godine, zapravo leži u jednoj jednostavnoj stvari - dijele spavaću sobu, ali ne i kupaonicu. Glumica poznata po ulozi u seriji 'Buffy ubojica vampira' rekla je da im taj koncept pomaže izbjeći mnogo sitnih svađa.

- Ne morate imati dvije kupaonice blizu spavaće sobe. Dovoljno je samo da postoji još jedna negdje u kući - kaže glumica.

Gellar je također otkrila da ona i Prinze od vjenčanja vode mirniji i privatniji život.

- Imamo tiši i privatniji život. Naši fanovi su to uvijek poštovali - rekla je.

Upoznali su se na snimanju filma 'Znam što si radila prošlog ljeta' prije 26 godina, a danas zajedno odgajaju dvoje djece, kćer Charlotte (16) i sina Rockyja (13).

Glumica kaže da u sebi vidi dvije različite strane.

- Uvijek kažem da su u meni dvije osobe - Sarah Michelle Gellar i Sarah Prinze. I one su vrlo različite - rekla je.

Inače, nedavno je otkazano snimanje novog projekta povezanog sa serijom Buffy, iako je pilot epizoda već bila snimljena. Gellar je ispričala da jedan od izvršnih producenata serije nije bio obožavatelj originalne serije, te se nada da pilot nikada neće procuriti u javnost.

- Jer će tada svi imati mišljenje o svemu - rekla je.

Brak s Freddejem Prinzeom Jr.

I dok su neki projekti završili prije nego što su zaživjeli, njezin brak s Prinzeom i dalje čvrsto stoji. U intervjuu je prije dvije godine govorila o današnjem društvu koje, kako kaže, često prebrzo odustaje od brakova.

- Živimo u iznimno 'potrošnom' društvu gdje se brak ne pokušava popraviti, nego se jednostavno odbaci. A ja u to ne vjerujem - rekla je tada pa dodala kako svaka veza zahtijeva trud.

- Svaki odnos traži rad, bilo da je riječ o prijateljstvu, poslu ili braku - kaže.

