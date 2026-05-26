Ljubav Ljupke Gojić i Mihaela Mikića pobijedila je sve kušnje: Danas slave 20 godina braka

Bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić (43) na društvenim mrežama objavila je kako danas sa svojim suprugom, bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem (46) slavi 20 godina braka. Njihova ljubav traje i mnogo duže, a okrunili su je i s tri kćerkice Janom Siennom (16), Milom Amelie (14) i Mari Danom (9).

Bili su šest godina u vezi kada su odlučili stati pred oltar. Odabrali su vjenčane kumove - Mihael je odabrao kolegu Igora Bišćana (48), a Ljupka prijateljice Vlatku Čučić i Barbaru Medić. Vjenčali su se u Golf&Country klubu.

Na terenu su improvizirali oltar pred kojim su se zarekli na vječnu ljubav, a Mihaelova uža obitelj nije stigla na svadbu. Rijetkima je promaknuo prizor praznog stola za kojim su trebali sjediti njegovi roditelji i sestra.

- Pozvali smo ih, ali samo oni znaju zašto nisu došli. Nismo im poslali pozivnice, ali smatram da roditelji ne bi trebali očekivati takvu formalnost od svoje djece - prokomentirao je tada Mihael.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

No njihova veza službeno je započela 2000. godine, kada je Mihael potpisao za nogometni klub Kaiserslautern. Mnogi su skeptično gledali na njihovu ljubav, ali oni su im dokazali da su u krivu. Unatoč prenatrpanom rasporedu radi poslovnih obaveza, uspjeli su održati vezu na daljinu. Telefonirali su, slali poruke, a viđali se ponekad...

- Jako je teško opstati u vezi, s jedne strane profesionalni sportaš i profesionalni model, s druge. Danas me nazovu, sutra sam u avionu za Venezuelu, nema planiranja. Na kraju je vrijedilo baš zbog toga, bili smo uporni u poslu i s tri curice i sad smo stalno zajedno. Danas ništa ne bih mijenjala - ispričala je svojedobno za Gloriju.

Foto: Instagram/Ljupka Gojić Mikić

Zajedno su službeno 26 godina, iako se znaju i duže. Svojedobno su ispričali i kako imaju loših i dobrih dana, poput svakog para.

- Pa mislim da se Ljupka više ljuti na mene zato što ona inzistira na detaljima i pravednosti do kraja, dok sam ja tip koji ne voli toliko konflikte. Ne voli ni ona, ali ja probam neke stvari onako prijeći preko njih, ona me tu i naučila da moram neke stvari naglas reći, razgovarati, jer samo razgovorom možeš riješiti problem ako postoji, tako da čak i ja u svađi znam progovoriti dvije-tri rečenice sada za razliku od prije - rekao je prije nekoliko godina Mihael.

Ljupka je rekla kako je Mihael svakodnevno ljuti, ali da to ne predstavlja problem.

- Ja mislim da je to normalno, raspravljati se, ne slagati, a onda opet doći do nekog super zajedničkog rješenja - rekla je Ljupka koja danas na Knežiji na kojoj je odrasla vodi popularnu slastičarnicu Jolie Petite Pâtisserie, a odnedavno i pizzeriju Pizzeria 14.