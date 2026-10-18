Ljubav nije završila razvodom: Demi Moore i Bruce Willis su ostali obitelj unatoč svemu

Hollywood je oduvijek bio mjesto velikih ljubavi, burnih razvoda i javnih svađa, no priča Demi Moore i Brucea Willisa pokazala je da kraj braka ne mora značiti i kraj ljubavi. Slavni glumački par razveo se 18. listopada 2000. godine, nakon gotovo 13 godina braka, ali za razliku od brojnih drugih poznatih bivših supružnika, njih dvoje uspjeli su sačuvati prijateljstvo i obiteljsku povezanost koja traje desetljećima.

Njihova ljubavna priča započela je krajem osamdesetih, u vrijeme kada su oboje gradili velike holivudske karijere. U godinama koje su uslijedile zajedno su prolazili kroz uspone i padove, odgajali tri kćeri i privlačili pozornost javnosti gotovo svakim zajedničkim pojavljivanjem. Iako je njihov brak završio razvodom, odnos koji su izgradili pokazao se snažnijim od brojnih životnih promjena.

Ljubav koja je započela gotovo preko noći

Demi Moore i Bruce Willis upoznali su se u kolovozu 1987. godine na premijeri filma „Stakeout“, u kojem je glumio Emilio Estevez, tadašnji Demi­jin zaručnik. Glumica je u tom trenutku već iza sebe imala jedan brak, s glazbenikom Freddyjem Mooreom, dok je Willis uživao u popularnosti zahvaljujući televizijskoj seriji „Moonlighting“. Njihov susret bio je početak jedne od najpoznatijih holivudskih romansi, a privlačnost između njih bila je toliko snažna da su samo nekoliko tjedana poslije započeli vezu.

Njihova ljubav razvijala se nevjerojatnom brzinom. Već 21. studenoga 1987., samo četiri mjeseca nakon upoznavanja, vjenčali su se u Las Vegasu, tijekom putovanja na kojem su prvotno planirali gledati boksački meč. Prema glumičinim kasnijim prisjećanjima, Bruce je spontano predložio brak, a ona je pristala. Mjesec dana poslije organizirali su još jednu, svečaniju ceremoniju za obitelj i prijatelje, koju je predvodio legendarni glazbenik Little Richard.

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Ubrzo nakon vjenčanja stigla je i prva prinova. Njihova najstarija kći Rumer rođena je u kolovozu 1988., Scout je na svijet stigla u srpnju 1991., a najmlađa Tallulah u veljači 1994. godine. Unatoč iznimno zahtjevnim karijerama, glumci su nastojali djeci osigurati što normalnije odrastanje, daleko od neprestane medijske pozornosti koja je pratila njihove roditelje.

Istodobno su oboje postajali sve veće filmske zvijezde. Willis je zahvaljujući akcijskom spektaklu „Umri muški“ iz 1988. postao jedan od najtraženijih glumaca Hollywooda, dok je Demi Moore početkom devedesetih ostvarila veliki uspjeh filmovima „Duh“, „Nemoralna ponuda“ i „Razotkrivanje“. Njihov brak djelovao je poput savršene holivudske bajke, ali iza zatvorenih vrata stvari nisu uvijek bile jednostavne.

Iza savršenog braka skrivali su se problemi

Demi je godinama poslije otvoreno progovorila o problemima s kojima su se suočavali. U autobiografiji „Inside Out“, objavljenoj 2019. godine, opisala je koliko je njihova veza od samog početka bila intenzivna, ali i koliko su oboje u brak unijeli emocionalne terete iz prošlosti. Prisjetila se i trenutaka u kojima je osjećala nesigurnost zbog Bruceova odnosa prema braku i obiteljskom životu.

Posebno ju je pogodilo kada joj je Willis, prema njezinim tvrdnjama, početkom devedesetih dao do znanja da nije siguran želi li uopće biti u braku. Njihove sve uspješnije karijere, česta razdvojenost zbog snimanja i različiti pogledi na zajedničku budućnost postupno su stvarali udaljenost. Iako su pred kamerama i dalje izgledali kao skladan par, njihov je odnos prolazio kroz ozbiljne izazove.

Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon više od desetljeća zajedničkog života, 1998. godine objavili su da se rastaju. Vijest je iznenadila javnost jer su Demi i Bruce dotad slovili za jedan od najstabilnijih parova u svijetu slavnih. Ipak, njihova odluka nije bila praćena javnim optužbama i velikim medijskim obračunima, a oboje su nastojali zaštititi svoje tri kćeri od posljedica razvoda.

Zahtjev za razvod podnesen je 18. listopada 2000. godine u Idahu, a brak je službeno okončan nekoliko dana poslije, 25. listopada. Kao razlog navedene su nepomirljive razlike. Time je završila njihova gotovo trinaestogodišnja bračna priča, no pokazalo se da njihov odnos ulazi u sasvim novo poglavlje.

Razvod ih je na neobičan način još više povezao

Za razliku od mnogih holivudskih parova koji nakon prekida potpuno prestanu komunicirati, Demi i Bruce odlučili su ostati prisutni u životima jedno drugoga. Njihove tri kćeri bile su im najveći prioritet, a s vremenom su razvili prijateljstvo koje je nerijetko iznenađivalo javnost.

Willis je još 2000. godine u razgovoru za Rolling Stone istaknuo da i dalje voli Demi te da su vrlo bliski. Naglasio je kako ih djeca povezuju za cijeli život i da njihov razvod nije promijenio činjenicu da su obitelj. Moore je u svojoj autobiografiji također priznala da je ponosna na način na koji su se rastali, ističući da su nakon razvoda u određenom smislu postali čak povezaniji nego dok su bili u braku.

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Njihovo prijateljstvo nije ostalo samo na riječima. Kada se Demi 2005. godine udala za 15 godina mlađeg glumca Ashtona Kutchera, Bruce je bio među uzvanicima na vjenčanju. Četiri godine poslije Moore je uzvratila istom gestom te prisustvovala Willisovu vjenčanju s manekenkom Emmom Heming na otočju Turks i Caicos. Pojavila se i na obnovi njihovih bračnih zavjeta 2019. godine.

Demi i Ashton razveli su se 2013. godine, dok je Bruce s Emmom dobio još dvije kćeri, Mabel i Evelyn. Umjesto stvaranja odvojenih obiteljskih krugova, bivši supružnici izgradili su veliku povezanu obitelj u kojoj su svi nastavili zajedno obilježavati važne trenutke, od rođendana do blagdana.

Koliko su bliski, javnost je posebno mogla vidjeti tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine. Demi i Bruce zajedno su s kćerima provodili vrijeme u obiteljskom domu u Idahu, a fotografije na kojima su pozirali u jednakim pidžamama oduševile su njihove obožavatelje. Mnogima je bilo neobično vidjeti bivše supružnike kako toliko godina nakon razvoda bez problema dijele svakodnevicu.

Teška bolest ponovno je ujedinila cijelu obitelj

Njihov odnos posljednjih je godina dobio još emotivniju dimenziju. U ožujku 2022. godine Willisova obitelj objavila je da se glumac povlači iz svijeta filma nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika. U veljači 2023. stigla je nova, još teža vijest. Obitelj je potvrdila da glumac boluje od frontotemporalne demencije, progresivne neurodegenerativne bolesti koja utječe na ponašanje, komunikaciju i druge moždane funkcije.

U tim teškim trenucima Demi Moore ostala je jedna od njegovih najvažnijih podrški. Zajedno s Emmom Heming Willis i njihovih petero kćeri sudjelovala je u obiteljskim objavama o njegovu zdravstvenom stanju te javno pokazivala koliko joj je bivši suprug i dalje važan. Njihova povezanost postala je primjer obitelji koja je, unatoč razvodima i novim brakovima, uspjela sačuvati međusobnu ljubav i poštovanje.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Moore je 2024. godine otkrila da Brucea posjećuje gotovo svaki tjedan kada boravi u Los Angelesu. Istaknula je da joj je posebno dragocjeno vrijeme koje provode zajedno te da nastoji prihvatiti njegovu sadašnju životnu situaciju, umjesto da se neprestano vraća uspomenama na čovjeka kakav je nekada bio.

U međuvremenu je njihova obitelj nastavila rasti. Najstarija kći Rumer 2023. godine rodila je djevojčicu Louettu, čime su Demi i Bruce prvi put postali baka i djed. Još jedan emotivan obiteljski trenutak dogodio se u kolovozu 2026., kada se najmlađa kći Tallulah udala za Justina Aceeja. Bruce je prisustvovao vjenčanju u Idahu, a fotografije na kojima grli kćer ponovno su dirnule javnost.

*uz korištenje AI-ja