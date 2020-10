Ljubavna drama u Zadruzi: Fran se zaljubio u bivšu prostitutku (19), a ona pati za ljubavnikom

<p>Hrvat <strong>Fran Pujas</strong> (22) ponovno je u suzama. U kontroverzni show 'Zadruga' ušao je s djevojkom<strong> Paulom Hublin</strong> (21) koja je već nakon nekoliko dana 'bacila oko' na drugog muškarca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Hrvat je danima plakao, lupao i vrištao, a od produkcije je svakodnevno tražio antidepresive jer se teško nosio s prekidom. No onda je u reality ušla fatalna <strong>Mina Vrbaški </strong>(19) i vratila mu vjeru u ljubav. Barem nakratko.</p><p>Vrbaški je prije dvije godine priznala kako se bavila prostitucijom. Kao razlog navela je siromaštvo u obitelji te se pravdala kako je na taj način donosila kruh na stol. </p><p>Iako je u show ušla maloljetna, Mina iza sebe ima burnu reality karijeru. Već četiri godine nalazi se u Zadruzi, a tijekom četiri sezone promijenila je nekoliko partnera s kojima je bez srama imala seksualne odnose pred kamerama. </p><p>Izgleda kako njezina prošlost Franu ne predstavlja problem s obzirom na to da je javno priznao kako je zaljubljen. No gledatelji su primijetili kako ga Mina samo koristi kako bi osvojila što bolje mjesto u realityju. </p><p>- Rekla mi je Mina da ti kažem kako ona još uvijek nije preboljela Mensura i da je najbolje da ostanete samo prijatelji - rekla je Miljana Franu. </p><p>Pujas se nakon prekida nove veze osjeća potpuno slomljeno, a brojni cimeri ponovno ga tješe. </p><p>- Opet sam izigran. Ne vjerujem više nikom. Što mi ova Zadruga radi. Zaljubljen sam u Minu iako se samo igra - plakao je Fran. </p>