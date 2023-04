Ljubavna obmana od New Yorka do Španjolske: Bezazlena laž brzo je izmaknula kontroli...

Catalina Martín i Aaron Blackford vrući su novi par na književnoj sceni, a u vrtlog njihove romanse uvodi vas spisateljica Elena Armas. Romantična komedija "Ljubavna obmana u Španjolskoj" prevedena je na hrvatski u nakladi Znanja te je odmah osvojila ljubiteljice ovoga žanra.

U vrućem New Yorku Catalina Martín očajava u potrazi za pratnjom na sestrino vjenčanje. Naročito nakon što se njezina mala, bezazlena laž o američkom dečku izmakne kontroli. Jer sada će ga svi uzvanici, pa i njezin bivši sa svojom zaručnicom, željeti upoznati.

Preostaju joj četiri tjedna da pronađe nekoga spremnog prijeći Atlantik i sudjelovati u obmani. Let od New Yorka do Španjolske nije kratak, a njezinu neobuzdanu obitelj neće biti lako nadmudriti.

Aaron Blackford, visok, nadasve zgodan i pristupačan kolega tada ponudi svoju pomoć. Ali radije bi odbila, jer nikad nije upoznala razdražljivijeg, temperamentnijeg i nepodnošljivijeg muškarca. Pritisnuta beznađem i vremenom, Catalina prihvaća da joj je Aaron najbolja, ali i jedina opcija. I baš tada Aaron odjednom otkriva svoje pravo lice.

Koliko god mislili da možete pretpostaviti što će se sljedeće dogoditi, Elena Armas dovoljno je začinila svaku sljedeću akciju ove knjige. Savršeno opisani likovi čitateljima su odmah dali ideju tko bi ih mogao glumiti u filmu, a Goodreads je prepun sugestija za kuću koja je već otkupila prava za film, ali ne zna se kada će ugledati svjetlo dana.

Najčitaniji članci