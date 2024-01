Ljubavna priča: Brekalu je kum bio kolega nogometaš, Hajduk je izabrao i zbog supruge...

Od jutra je bilo neizvjesno hoće li Josip Brekalo prihvatiti ponudu Hajduka, ali nešto prije podneva je 'transfer saga' završila. Fiorentina i Hajduk dogovorili su uvjete posudbe hrvatskog reprezentativca do kraja godine. U Splitu bi se nogometaš trebao pojaviti u nedjelju.

Josip Brekalo htio je u Hrvatsku ne samo iz sportskih razloga. Supruga Dominika u drugom je stanju i u lipnju bi trebala roditi. Upravo stoga je Josip inzistirao na dolasku u Dinamo, kako bi se dijete rodilo u Zagrebu, gdje živi Josipova obitelj. Stoga je i odbio Salernitanu, klub na jugu Italije jer je predaleko od njegovog Zagreba.

No kako je transfer u Dinamo propao, isključivo zbog Dinamove nesposobnosti, Josipu se ukazala druga prilika, odnosno drugi hrvatski klub - Hajduk. I to nije mogao odbiti. Supruga i on živjet će u Splitu, bit će blizu obitelji, što mu je bilo jako važno.

Brekalo i njegova supruga Dominika oženili su se 2021. godine, a iste su godine dobili i kćer Niku. Josip je tada na društvenim mrežama podijelio fotografije sa svadbe. Na jednoj su bili on i supruga zagrljeni na plesnom podiju, dok su na drugoj sjedili s nogometašem Bornom Sosom, koji je bio i Josipov kum.

Proslava je bila u hotelu Westin u Zagrebu, a za prvi ples je par odabrao pjesmu Dalmatina i Mihaela Starčevića 'Jedina ljubav'.

