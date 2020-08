Ljubavna priča Stipe Miočića i Ryan Marie: 'Posrećilo mi se s njom, uvijek je tu uz mene...'

Stipe je bio svjestan da je “izvukao jackpot” kad je upoznao lijepu Amerikanku. Nakon tri i pol godine u vezi, par je sudbonosno “da” izrekao u lipnju 2016. u Ohiju. Miočiću je to bio najsretniji trenutak u životu

<p>U zimu 2013. godine <strong>Stipe Miočić</strong> (37) radio je kao bolničar u jednoj vatrogasnoj postaji u Clevelandu. Gradio je karijeru u UFC-u, slobodno vrijeme provodio je družeći se s kolegama iz postaje, otišli bi na piće, razgovarali o svemu i svačemu... Uglavnom, standardna muška druženja. Na jednom od tih druženja Stipin kolega vatrogasac upoznao ga je sa svojom sestrom, tad frizerkom i kozmetičarkom<strong> Ryan Marie</strong> (32). I ljubav je odmah buknula. Stipe se ubrzo na društvenim mrežama pohvalio kako je pronašao ljubav.</p><p>- Povezali su ih zajednički interesi. Oboje su iznimno obiteljski orijentirani, vole pse i zapravo su obični ljudi koje susrećete svakog dana na ulici - pričali su o njima poznanici na početku njihove veze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipu Miočića čeka borba života</strong></p><p>- On je vrlo jednostavan i normalan čovjek. Zato se ljudi prema njemu odnose s poštovanjem, cijene ga i vole. On stanovnicima Clevelanda znači sve jer on je njihov Rocky Balboa! U mnogočemu se razlikuje od ostalih sportaša - opisala je jednom svojeg muža Ryan, koja izbjegava pojavljivanja u javnosti. Osim kad mora. A to su Stipine borbe, na kojima ga često prati i bodri.</p><p>- On bi se osjećao loše da izađe u ring i ne vidi mene u publici. Moram ići - rekla je Stipina supruga.</p><p>A nedugo nakon što je prohodala sa Stipom, Ryan Marie odlučila se za promjenu karijere. Posao frizerke i kozmetičarke nije ju ispunjavao. Htjela je pomagati ljudima. Upisala je visoku školu te stekla diplomu za njegovateljicu i medicinsku radnicu. Mnogi misle kako je to bilo baš zbog Stipe i sporta kojim se bavi. Htjela je biti više “unutra” i pomoći mu u ostvarivanju snova.</p><p>- Naravno da sam uvijek zabrinuta za ozljede dok se on bori. Samo se nadam i molim da izađe s nekoliko ogrebotina - ispričala je Marie.</p><p>I Stipe je bio svjestan da je “izvukao jackpot” kad je upoznao lijepu Amerikanku.</p><p>- Posrećilo mi se. Ona je zaista sjajna cura, vrijedna je. Ništa ne uzima zdravo za gotovo. Brine se o meni... Imam njezinu punu podršku, a to je najvažnije - ispričao je Stipe prije nekoliko godina za hrvatske medije.</p><p>Nakon tri i pol godine u vezi, par je sudbonosno “da” izrekao u lipnju 2016. godine u Ohiju.</p><p>- To je bio najsretniji trenutak u mojem životu. Volim te najviše na svijetu - napisao je Stipe na svojem Instagram profilu nakon ceremonije.</p><p>Kako to već biva sa zaljubljenim parovima, uskoro je na svijet došla prinova... Dvije godine nakon vjenčanja Ryan je na rodila djevojčicu, kojoj je par dao ime<strong> Meelah Clarie</strong>. “Ti si nam sve na svijetu. Nikad nisam mislio da možemo osjetiti toliko ljubavi”, napisali su tad supružnici.</p><p>A osim što je lijepa i vrijedna, Stipina supruga je velika obožavateljica borilačkih sportova. I zna da njezinog Stipu ne cijene dovoljno u borilačkom svijetu, da je manje plaćen nego lošiji i neuspješniji borci... I ne libi se to reći.</p><p>- Ne stojite iza svojeg šampiona! Ne dajete mu nikakvu podršku. On je veliki radnik, pomaže u zajednici i rastura u svojoj diviziji. To je čovjek koji je spreman svima uvijek pomoći. Čovjek koji će se sa svakim fotkati i potpisati mu nešto. Zapostavljate heroja, obiteljskog čovjeka i istaknutog pripadnika naše zajednice - obrušila se na UFC prije nekoliko godina tajanstvena, ali očito vatrena Amerikanka.</p><p>Kad su je jednom prilikom pitali koja joj je Stipina borba najdraža, ova njegovateljica sve je iznenadila odgovorom. Odabrala je Stipin poraz protiv Juniora Dos Santosa iz 2014. godine.</p><p>- Ta borba je bila prekretnica. Mislim da je Stipe tad shvatio koliko je jak. Koliko može daleko doći - ispričala je Ryan. I bila je u pravu. Jer nakon tog poraza Stipe je nanizao šest pobjeda, među kojima i revanš protiv Dos Santosa.</p><p>A kad se Stipe ne bori, znači i automatski da se Ryan Marie ne brine, pa uživaju u izlascima, druženjima s prijateljima, a sudeći prema njihovim Instagram profilima, veliki su ljubitelji Halloweena, odnosno američke verzije popularnih maškara. Prije nekoliko godina ona je postala Batman, dok se Stipe uvukao u “vruće hlačice”. Naš Stipe očito ima dobar smisao za humor, pa je jedne godine tako išao kao policajac, naravno, opet u vrućim hlačicama, dok je njegova draga postala Freddie Kruger. </p><p>- Uvijek uz mene - pisala je uz te fotke na svojem Instagramu Amerikanka.</p><p>U rijetkim istupima u javnost spremna je govoriti samo o Stipi. Ostatak privatnog života voli čuvati za sebe.</p><p>- On ništa ne radi napola i uvijek ostaje fokusiran koliko god zadatak pred njim bio težak. On je najbolji otac, odan prijatelj, vatrogasac... Znati Stipu znači voljeti ga, a svi su Stipi uvijek spremni pomoći jer znaju da bi on učinio isto to za njih. Uvijek se trudi svakog nasmijati i popraviti mu dan. Zato je on poseban. Jer je zapravo toliko jednostavan i dobar. On je moja najveća inspiracija - poručuje Ryan, koja je najponosnija na svojeg šampiona.</p><p>A dok većina njegovih kolega uživa u luksuznom, skupom i ekstravagantnom životu, Miočić je najsretniji kad je okružen običnim ljudima.</p><p>- Zašto još radim u postaji? Pa... Ako ne mogu pomagati ljudima, za mene je život dosadan. Ne bi imao nikakvog cilja ni smisla takav život. Ali ništa se drugo nije promijenilo. I dalje idem na večeru s istim prijateljima i kolegama, samo što ja na kraju večeri pokupim račun. Nitko od njih na mene ne gleda kao na nekakvog strašnog UFC prvaka, za njih sam ja veliki, blesavi tip s povećom glavom s kojim se vole družiti - kaže Stipe kojeg slava i novac nisu promijenili.</p><p>I zato će u noći na nedjelju većina ljudi navijati za našeg Stipu. Jer se s njim mogu poistovjetiti. Jer on nije cirkusant i galamdžija koji se probijao preko medija do vrha. On svoje govori u kavezu.</p>