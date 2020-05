Ljubila je Dražena Petrovića i htjela je povećati svoje grudi...

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal danas puni 57 godina. Rođena je 9. svibnja 1963. u Zagrebu u obitelji oca Miše Doležala, skladatelja i tekstopisca. U Zagrebu je završila glazbenu školu, a nakon toga je upisala Filozofski fakultet na kojem je studirala sociologiju.

Fakultet na kraju nije završila, a u to vrijeme upoznala je tragično preminulog košarkaša Dražena Petrovića s kojim je godinu dana bila u vezi.

- Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš - rekla je o ljubavi s Petrovićem.

Što se tiče njezine pjevačke karijere, prvi ozbiljniji susret s glazbom imala je 1981. kada je postala članica pop grupe 'Prva ljubav'. Bio je to prvi teen sastav na području bivše Jugoslavije koji je postojao od 1978. do 1982. Sanja je imala samo 16 godina kada je s bendom snimila pjesmu za Dinamo 'Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad'.

Kada je grupa radila na drugom albumu Sanja je upoznala Rajka Dujmića (65) jer je menadžer grupe angažirao Rajka kao producenta. Sanja nije postala dio Novih fosila zahvaljujući Dujmiću jer je on bio uvjeren da na mjesto pokojne Đurđice Barlović mora doći netko podjednako dobar, što za Sanju tada nije smatrao.

Na njezinoj strani bio je Slobodan Momčilović Moka rekavši kako su njezina vedrina i mladost glavni aduti, pa je Sanja na kraju pristala postati dio grupe. Doležal je ranije priznala da dečkima iz grupe u početku nije bilo drago što je Moka odabrao upravo nju.

- Kad je Đurđica odlučila izaći iz benda, dečki su razmišljali koga pozvati u grupu. Koliko sam poslije čula, bilo je tu izvrsnih pjevačica. Moka se ipak odlučio za mene, usprkos mojoj mladosti i neiskustvu. Dečki baš nisu bili oduševljeni, ali s vremenom su se valjda pomirili - rekla je za Jutarnji list.

Prvi album 'Poslije svega' koji je Sanja snimila s Novim fosilima prodan je u više od 200.000 primjeraka. Sanja je polako pjevački sazrijevala i imala je samo 25 godina kada je bila na vrhuncu karijere.

Jedan od najvećih trenutaka u njezinoj karijeri bio je kada je s Novim fosilima nastupala na Eurosongu 1987. i s pjesmom 'Ja sam za ples' osvojila 4. mjesto prikupivši 92 boda.

Inače, Fosili su osnovani daleke 1969., doživjeli su i brojne promjene u sastavu, a prestali su zajedno nastupati prije oko šest godina, kad se bend nije slagao s Rajkom, skladateljem i jednim od osnivača.

- Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor glazbe, a tekstopisci nam ništa ne brane pa ne može ni on - objasnila nam je nedavno Doležal.

Što se tiče njezinog ljubavnog života, kada je 1985. umro Slobodan Momčilović Moka, na njegovo mjesto je u Novim fosilima došao bubnjar Nenad Šarić. Sanja i Neno su dvije godine bili dobri prijatelji da bi se nakon toga dogodila ljubav. Deset godina kasnije odlučili su živjeti zajedno te su se vjenčali 1993. Sanja je 1994. rodila sina Luku, a potom i kćer Leu.

Sanjin suprug Nenad preminuo je 2012. od posljedica moždanog udara, a pjevačica je početkom 2018. prvi put potvrdila da je u sretnoj vezi s Antom Stojakovićem. U intervjuu za časopis Story rekla je da je Antu upoznala preko zajedničkog prijatelja te je dodala kako nije mislila da će je ljubav ponovno pronaći.

Sanja je jednom prilikom za srpske medije otkrila kako se nikad nije podvrgnula estetskoj kirurgiji te je šokirana kad čuje da roditelji kćerima za 18. rođendan poklanjaju silikone.

- Sad imam 56 godina, a kad sam imala 20 estetske operacije nisu bile dostupne. Danas da imam 20 godina, tko zna. Uvijek sam patila što imam male grudi, tako da možda bih otišla i sredila to. Danas sam zadovoljna što u ovim godinama nisam ništa radila jer sad mi više ne treba. Onda kad mi je trebalo, to je bila tabu-tema. Danas se mnogi hvale time, to je postalo trend - rekla je.

Na RTL-u je od 2004. do 2006. vodila talk show 'Sanja'. Emisija je uskoro privukla veliku pozornost javnosti, a Doležal je dobila nadimak 'hrvatska Oprah'. Od 2018. Sanja na Novoj TV pravi kulinarske specijalitete u emisiji IN magazin.