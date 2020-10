Ljubinka iz 'Života na vagi': I po 20 sati sam radila zbog djece...

Odgojila je dvije kćeri s kojima se ponosi. Smatra kako sloboda nema cijenu i lijepo joj je ovako dok je sama. Zasad ne razmišlja o novim vezama, sretna je kako si je sve posložila

<p>Samohrana majka <strong>Ljubinka Pejković </strong>(58) najstarija je natjecateljica showa "Život na vagi". Prijavila se, kao i većina, prije svega zbog zdravstvenih razloga. Nada se da će ovako riješiti probleme koji su se tijekom godina nakupili.</p><p>- Artroza oba koljena, a desno koljeno trebam operirati ili smršavjeti od 20 do 30 kilograma. Kako do sada nisam uspjela sama skinuti kile, a vidjevši odlične rezultate kandidata u 'Životu na vagi' u prethodnim sezonama, odlučila sam se prijaviti u show - ispričala nam je Ljubinka.</p><p>Nada se da će moći odraditi sve zahtjevne treninge koji će biti pred njom. Kako nam je rekla, život ju je naučio na teške fizičke poslove pa joj treninzi ne padaju toliko teško. No priznaje i da joj nije baš svejedno.</p><p>- Prije treninga sam napeta, malo zabrinuta, hoću li moći odraditi trening u cijelosti. Ipak, godine su tu, ali čim počne prva vježba, sve to nestaje, krećem s punom snagom i nastojim dati sve od sebe - rekla je i nastavila:</p><p>- Radim fizički teže poslove, tako da mi ovi treninzi ne padaju teško. Čak u svom aranžmanu rano jutro odradim i dodatni trening, odnosno brzo hodanje. Prije šoua nisam trenirala, a zadnji put sam se rekreacijom bavila prije nekih 16 godina, kad sam s djecom išla igrati stolni tenis, badminton, odbojku...</p><p>Za Ljubinku je, zapravo, cijeli život jedna teška borba. Ponosi se s dvije prekrasne cure, zajedno su prebrodile sve poteškoće. A nije joj kao samohranoj majci bilo nimalo lako.</p><p>- Kao samohranom roditelju, kad si djeci i mater i otac i prijatelj, a s druge strane posao i kućne obaveze, i te kako je bilo teško. Ali moja djeca su bila moja snaga i željela sam im priuštiti što bolji život. Odgojila sam dvije prekrasne cure. Volimo se, dosta smo vezane, dobro se slažemo, međusobno smo velika podrška jedna drugoj, svakodnevno se viđamo i družimo. Obožavam svoju djecu. S pokojnim bivšim mužem sam bila u dobrim odnosima - govori nam.</p><p>Zasad ne razmišlja o novim vezama, sretna je kako si je sve posložila.</p><p>Radila je dosad mnogo poslova, a kako kaže, teško joj je izdvojiti koji joj je bio najteži. Danas, priznaje, uživa u poslu.</p><p>- Možda mi je bilo najteže kad sam imala svoju Piljaru. Tad sam radila po 19 sati na dan. Otvaraš kiosk ujutro u 6, radiš do 14, onda 2 sata pauze, kćeri bi me zamijenile, i dalje nastavim raditi. Ljeti do 24, već u 2 sata iza ponoći vozim na Splitsku veletržnicu po svježu robu i vraćaš se ujutro oko 5-5.30. Istovariš robu i nastavljaš raditi. Dovodila bih se u stanje da ne spavam po 50 sati i takva sjedam za volan te vozim do Splita i nazad. Ovo mi je bio jedan od najtežih, ali ujedno i najlakši posao zato što su mi kiosk i stan bili na istoj lokaciji pa sam na neki način bila i na poslu i u kući s djecom - rekla je i dodala:</p><p> - Često bih znala zaspati za volanom. Nemojte me pitati kako sam to sve uspijevala odraditi jer jednostavno ne znam. Zimi bi mi bilo malo lakše, radila sam do 21 sat i imala više vremena za malo odmora.</p><p>Sad se napokon maknula od stresa u poslu, može puno više biti u prirodi, a i s obitelji može provesti više vremena.</p><p>- Sadašnji posao u vinogradu mi je drag jer, uz zahtjevni fizički napor, nije stresan, 8 sati provodim u prirodi u veselom okruženju svojih radnih kolega - kaže Ljubinka.</p><p>Možda zbog pozitivnog stava, teške životne priče, ali istodobno i neprestane velike životne borbe, Ljubinka je pobrala simpatije gledatelja. Mnogi je podržavaju i to je veseli.</p><p>- Veliku podršku sam dobila od familije i prijatelja pri odlasku u ‘Život na vagi’, ali kad imaš ovoliku podršku od nepoznatih ljudi, znači da si na pravome mjestu i na pravom putu.</p><p>Ugodno me iznenadila tolika podrška. Zahvaljujem svima na podršci jer mi je i to još jedan vjetar u leđa da uspijem - priznala nam je Ljubinka. Spremno je odgovorila na pitanje koliko bi željela smršavjeti.</p><p>- Što više kilograma, a bila bih zadovoljna s nekih 30 kilograma - otkriva.</p><p>Prije ulaska u show otkrila je kako se udebljala kad je na dva mjeseca završila u bolnici.</p><p>Pokušavala je i sama riješiti problem, nije joj ovo prvi put, no kad bi i uspjela, kaže kako bi se kilogrami opet vratili. Uspjeh prijašnjih kandidata showa “natjerao” ju je da sad pokuša i na ovaj način riješiti se suvišnih kilograma. Najviše joj je to zbog zdravlja, a to joj je u svemu ovom i najveći motiv. Optimistična je, vjeruje kako će uspjeti, a poslije više neće dopustiti povratak kila.</p><p>- U bolnici sam provela 2 mjeseca i udebljala se nepunih 15 kilograma. Poslije su se kile nastavile samo slagati. Najveća težina mi je dosad bila 119 kilograma. U nekoliko navrata sam s nekim dijetama pokušavala smršavjeti, uspjela sam pasti i na 99 kilograma, ali to je sve bilo kratkotrajno - opisala je dosadašnju borbu s prekomjernom težinom i nastavila:</p><p>- Mislim da ću u showu uspjeti skinuti dosta kilograma uz stručnu pomoć nutricionista i trenera koji nam puno pomažu te daju sve od sebe da uspijemo. Uz pravilan način prehrane i tjelovježbu nastavit ću skidati kile i kad napustim show.</p><p> </p>