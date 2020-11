Ljubinka napustila show: Leđa je ozlijedila i završila u bolnici

Odlučila sam sudjelovati unatoč bolovima, unatoč svemu. Nisam htjela odustati, rekla je Ljubinka. Treneri obavijestili su kandidate da je Ljuba bila u bolnici i da je ustanovljeno da je ozljeda leđa od ranije aktivna

<p>Kandidati plavog i crvenog tima morali su proći kroz novi veliki izazov koji se sastojao od toga da kližu po 20-metarskom toboganu na dnu kojeg je hrpa loptica koje pak trebaju prenijeti do posuda na početku tobogana. Onaj tim koji u 20 minuta skupi više loptica, dobit će dva kilograma prednosti na vagi.</p><p>Iz crvenog tima u izazovu nisu sudjelovali Dominik i Matea Ilinčić. U plavom timu Ljubinka ima ozlijeđena leđa, ali želi sudjelovati iako su je ostali kandidati uvjeravali da je bolje da ne sudjeluje. Na kraju su odlučili da u izazovu neće sudjelovati onaj tko izvuče žeton s znakom X. Pokazalo se da je žeton izvukao Danijel, koji je zapravo bio najjača karika tima u ovom izazovu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi'</strong></p><p>Izazov je bio pravo veselje za kandidate jer su ga doživjeli kao dječju igru, no vrlo brzo razvio se natjecateljski duh. Crveni su nakon nekog vremena stekli prednost, a kod plavih se situacija zakomplicirala kad se Ljubinka nespretno bacila na tobogan, što joj je uzrokovalo dodatnu bol u leđima. </p><p>- Meni se čini da je Ljubinkino ponašanje u današnjem izazovu samo refleksija njezinog ponašanja otpočetka, ali barem zadnjih nekoliko ciklusa, a to je da ona ide stalno po svom - komentirao je Edo, ljut i na Vijoletu, koja je neprestano trčala iako nije bilo potrebe za tim, a inače se žali na bolove u nogama. </p><p>Na kraju su plavi skupili 334 loptice, a crveni 443 pa su time osvojili dva kilograma prednosti na vagi. </p><p>- Sad mi to više nije smišno - komentirala je Zdravka još jedan poraz. Nakon izazova Ljubinka se povukla u svoju sobu jer ju je pogodila nova ozljeda, a za to vrijeme ostatak plavog tima komentirao je njezinu tvrdoglavost koja ih je, smatraju, koštala pobjede. </p><p>- Odlučila sam sudjelovati unatoč bolovima, unatoč svemu. Nisam htjela odustati - komentirala je Ljuba. </p><p>No dan nakon, treneri Maja i Edo obavijestili su ih da je Ljuba bila u bolnici i da je ustanovljeno da je ozljeda leđa od ranije aktivna i da je bolje da više ne sudjeluje u showu te da mora mirovati. Edo im je objasnio da moraju prijaviti svoje zdravstveno stanje jer krijući realnost mogu samo sebi naštetiti. </p><p>Kandidati su s nutricionisticom Martinom Linarić prolazili kroz još jedan masterclass u kojem su se bavili solju, odnosno svim štetnim stvarima koje ona nosi jer se pokazalo da čak devet od 10 građana koristi više soli nego što je to potrebno. Poslije lekcije o soli, kandidate je čekao mali izazov – kulinarski dvoboj. </p><p>Po dvoje kandidata iz svakog tima pripremat će zdravi obrok u 30 minuta, a pritom mogu koristiti samo sedam namirnica. Nakon toga će treneri i Martina ocjenjivati jela ne znajući čije je jelo, a nagrada je osobni imunitet. Za plave su kuhali Danijel i Ante a za crvene Marica i Vijoleta. </p><p>- Kad mi žena, a i mama, vide da znam kuhati, a ne samo linčariti, bojim se da sam nadrlja - komentirao je Danijel. Maja, Martina i Edo su kušali hranu, a prvo su probali tortilju plavog tima, ne znajući čija je. </p><p>- Ja bih ovom jelu dao jednu visoku ocjenu. Iz aspekta zdravog obroka mislim da je dobro izbalansirano. Ne vidim maslinovog ulja koje bi bilo zdravo - komentirao je Edo. Ni djevojke nisu imale većih zamjerki na jelo. </p><p>Maja je za jelo crvenog tima prvo rekla da je kičasto.</p><p>- Ovo nema baš okusa. Jako, jako je suho - komentirala je Maja. Ni Edo nije bio pretjerano zadovoljan, kao ni Martina. Na kraju su crveni dobili 16 bodova, a plavi 23, što je izazvalo erupciju oduševljenja kod plavih. Dečki su odlučili da imunitet ide Zdravki jer je imala zdravstvenih problema pa su je odlučili poštedjeti potencijalnog ispadanja. </p>