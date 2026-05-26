Ljubio je neke od najpoznatijih dama, a otkrio je koju od njih smatra "savršenom ženom"

Lenny Kravitz, pravim imenom Leonard Albert Kravitz, rođen je 26. svibnja 1964. u New Yorku. Tijekom desetljeća postao je jedan od najpoznazijih glazbenika zahvaljujući stilu kojim je uspješno spojio rock, soul, funk, blues i psihodeliju u jedinstveni glazbeni izraz.

Kravitz je odrastao kao jedino dijete u umjetničkoj i imućnoj obitelji. Njegov otac Sy Kravitz bio je televizijski producent židovskog podrijetla, dok je majka Roxie Roker, afroamerička glumica, stekla veliku popularnost zahvaljujući ulozi Helen Willis u kultnoj seriji "The Jeffersons". Iako je živio privilegiranim životom, Lennyjevo djetinjstvo nije bilo bez izazova. Kao dijete miješanog rasnog podrijetla u Americi šezdesetih godina često je bio izložen predrasudama i uvredama.

Kada se obitelj preselila u Hollywood zbog majčine glumačke karijere, Kravitz je još snažnije razvio ljubav prema glazbi. Već kao dječak pokazivao je talent za više instrumenata, a pridružio se i zboru California Boys. Kasnije je pohađao glazbeni program prestižne srednje škole Beverly Hills, gdje je dodatno usavršio svoje vještine i maturirao 1982. godine.

Nakon završetka škole odlučio je krenuti vlastitim putem. U želji da uspije bez pomoći slavnih roditelja, uzeo je umjetničko ime "Romeo Blue" i pokušao pronaći mjesto u glazbenoj industriji. Njegovi počeci su bili daleko od glamura. Kravitz je neko vrijeme živio praktički iz automobila koji je iznajmljivao za svega nekoliko dolara dnevno, a uporno je vjerovao da će jednoga dana uspjeti.

Prvi album, "Let Love Rule", objavio je 1989. godine. Kritika je odmah prepoznala njegov osebujni stil i snažan retro zvuk inspiriran glazbom šezdesetih i sedamdesetih godina. Iako album nije odmah postao veliki komercijalni hit, Kravitz je privukao pozornost publike i glazbene industrije. Veću popularnost stekao je kada je Madonna obradila njegovu pjesmu "Justify My Love".

Početkom devedesetih objavio je album "Mama Said", na kojem je i veliki hit "It Ain’t Over Til It’s Over", pjesma koja je Kravitza učvrstila kao svjetsku zvijezdu. Uslijedili su albumi "Are You Gonna Go My Way", "Circus" i "Five", s kojim je osvojio svoj prvi Grammy. Ovoga ljeta vraća se pred hrvatsku publiku, a nastupit će 14. lipnja u pulskoj Areni.

Privatni život prave zvijezde

Osim glazbe, javnost je oduvijek fascinirao i njegov privatni život. Kravitz je bio povezan s brojnim slavnim ženama, a njegove ljubavne priče često su punile naslovnice svjetskih medija.

Najpoznatija je svakako njegova veza s Lisom Bonet. Upoznali su se 1985. godine iza pozornice jednog koncerta u Kaliforniji. Bonet je tada već bila velika televizijska zvijezda zahvaljujući seriji "The Cosby Show", dok je Kravitz tek pokušavao ostvariti glazbenu karijeru. Njihova povezanost bila je trenutačna, ali isprva samo prijateljska. Tri godine kasnije pobjegli su u Las Vegas i vjenčali se na njezin 20. rođendan.

Njihova ljubav djelovala je gotovo filmski, boemski, slobodno i potpuno neopterećeno slavom. Godine 1988. dobili su kćer Zoë Kravitz, danas uspješnu glumicu i glazbenicu. Ipak, brak nije potrajao te su se početkom devedesetih razveli.

Nakon razvoda Kravitz je bio povezivan s nizom poznatih žena. Šuškalo se o kratkoj romansi s australskom pop zvijezdom Kylie Minogue, kao i o bliskom odnosu s Madonnom, iako je sam Kravitz kasnije tvrdio da nikada nisu bili u vezi.

Jedna od njegovih najznačajnijih ljubavnih priča bila je ona s francuskom glumicom i pjevačicom Vanessom Paradis. Upoznali su se početkom devedesetih kada je Kravitz producirao njezin prvi album na engleskom jeziku. Veza je trajala pet godina, a Kravitz je kasnije priznao da ju je smatrao "savršenom ženom", ali da su se upoznali u pogrešno vrijeme.

Kravitz je također bio u vezi s australskom pjevačicom Natalie Imbruglijom, brazilskim supermodelom Adrianom Limom, s kojom je bio i zaručen, te oskarovkom Nicole Kidman. Njegove zaruke s Kidman završile su prije vjenčanja, no ostali su u dobrim odnosima.

Osim glazbe, Kravitz se okušao i kao glumac. Pojavio se u filmu "Precious", a novu generaciju osvojio je ulogom Cinne u filmskom serijalu "The Hunger Games". Glumio je i u filmu "The Butler" uz Foresta Whitakera i Opru Winfrey.

Danas Kravitz živi mnogo mirnijim životom nego nekada. Posljednjih godina pronašao je utočište na malom otoku u Bahamima, daleko od holivudskog glamura i medijske pompe.