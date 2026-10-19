Ljudi bijesni zato što je Kylie Jenner nosila Fantasy Bra. Evo zašto su baš nju izabrali za to

Kylie Jenner prvi je put prošetala pistom na modnoj reviji Victoria’s Secret u nedjelju. Postala je prva manekenka koja nije anđelica brenda, a koja je nosila njegov Fantasy Bra, raskošni grudnjak koji se nakon osam godina vratio na pistu. Komad vrijedi 50 milijuna dolara, a središnji žuti dijamant procjenjuje se na 22 milijuna dolara.

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Grudnjak krasi i 4410 drugih prirodnih dijamanata. Jenner je tako stala uz bok manekenkama poput Gisele Bündchen, Heidi Klum, Tyre Banks, Adriane Lime, Alessandre Ambrosio i Candice Swanepoel, koje su ranije nosile ovaj prestižni komad. No mnogi obožavatelji brenda i supermodela na društvenim mrežama nisu bili oduševljeni time, prvenstveno zato što Kylie nije niti model, a ni 'anđelica'.

Foto: Mario Anzuoni

'Ovo je pljuska u lice svim modelima koji naporno rade', 'Nikada nije ni prošetala po pisti i sad nosi taj grudnjak? Ma daj', 'Aha, dopustit će bilo kome da ga nosi? Trebala je to biti Barbara Palvin', 'Sve 'anđelice' su naporno radiel za ovo, i onda ona ukrade svu pažnju', 'Zašto Kardashianke i Jenneri moraju sve uništiti? Ona ni nije model, a nosila je Fantasy Bra, to nije u redu', 'Kako to da su uzeli Kylie, a ne Kendall, koja je model?!', 'Najgori izbor ikad, nepoštovanje prema anđelicama', samo su neki od ljutitih komentara na društvenoj mreži X.

omg kylie jenner wearing the 22 million dollars fantasy bra at victoria’s secret show https://t.co/te83mGRnej — 2000s (@PopCulture2000s) October 19, 2026

Kreativni direktor Victoria’s Secreta Adam Selman objasnio je zašto je brend odabrao Jenner za važan trenutak revije.

- Kylie nadilazi modu, kulturu i televiziju, ne svodi se na samo jednu stvar. Isto vrijedi i za našu reviju, koja je veliki zabavni spektakl. Ona je odličan pokretač toga – rekao je Adam Selman za Vogue, prenosi E! News.

Foto: Mario Anzuoni

Selman je dodao da je Jenner stvorila vlastitu kulturu te da je glavna ideja revije bila usmjerena na obožavatelje. Brend im je, prema njegovim riječima, želio ponuditi Fantasy Bra, ali i neočekivanu osobu s velikim brojem pratitelja i snažnim kulturnim utjecajem.

- Grudnjak je gotovo muzejske kvalitete. Izrađen je samo od zlata i dijamanata, bez tkanine, pa nije bilo jednostavno postići da dobro pristaje i prirodno prati tijelo – rekao je dizajner Jacob Arabo za Vogue.

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Petnaest majstora iz tvrtke Jacob & Co. izradilo je grudnjak za više od 1000 sati. Teži nešto manje od 1,8 kilograma, a Arabo je rekao da su svaki zavoj tijela, dijamant i komad zlata morali pažljivo smjestiti kako bi model bio i lijep i udoban. Jenner su na pisti bodrili dečko Timothée Chalamet i majka Kris Jenner, a na Instagramu je svoj dan opisala kao najbolji ikad.

*uz korištenje AI-ja