HRT je u petak objavio službene rezultate natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2022. Na popisu je tako 14 pjesama i četiri rezervne koje će se 19. veljače 2022. natjecati za odlazak na Eurosong u Torino.

Na popisu finalista za novu Doru našla su se mnoga poznata imena, među kojima su i oni koji su se odlučili ponovno okušati u natjecanju. Zdenka Kovačiček (77) prvi put se natjecala prije više od 20 godina, a nastupila je i 2020. Mia Negovetić (19) nastupit će treći puta, a kćer bivšeg premijera Oreškovića, Ella Orešković (22) također se vraća na natjecanje.

Zdenka Kovačiček nastupila je na Dori 2020. s pjesmom 'Love, love, love', a na pozornici je zasjala u crvenoj kreaciji u nekoliko tonova. 2022. zapjevat će 'Stay On the Bright Side'. Mia Negovetić ove je godine osvojila treće mjesto s pjesmom 'She's Like A Dream'. Pjesma koju je pripremila za iduće natjecanje je 'Forgive Me (Oprosti). Bernarda Brunović se na idućoj 'Dori' natječe s pjesmom 'Here for love', a u veljači je nastupala s 'Colors'.

Uz njih, na Doru dolaze Mia Dimšić s pjesmom 'Guilty Pleasure', Erik Vidović s 'I Found You', Ella Orešković s 'If You Go Away', ToMa s 'In the Darkness', Mila Elegović s pjesmom 'Ljubav', Roko Vušković s 'Malo kasnije', Marko Bošnjak s 'Moli za nas', Jesse s 'My Next Mistake', Elis Lovrić s 'No War' te Tia s 'Voli me do neba'.

Čim su imena izvođača izašla u javnost, komentatori su odmah svoja mišljenja podijelili na društvenim mrežama.

- Ja osobno više nego pola i ne znam...bar po imenu. Ja se samo nadam da su pjesme dobre. Ipak je pjesma najbitnija u svemu ovome - napisala je jedna.

- Nekako mi miriše da ni sljedeće godine nema finala, zapravo, počinjem biti jako siguran u to. Ako nekoga od ove tuge moram odabrati, onda je to Mia Negovetić. A ako od svih 184 prijavljenih, ovi 'no name' izvođači su 'krem de la krem', kakvi su onda ostali?! Ovo je sumrak, to jest, mrkli mrak hrvatske glazbe - oštro je prokomentirao drugi.

Iako su mnogi kritizirali izvođače, najviše podrške u komentarima dobile su Tina Vukov, Mia Dimšić i Mia Negovetić.

- Pričekat ću pjesme pa onda komentirati, ali po mom skromnom mišljenju Elis Lovrić, Mila Elegović i Zdenka Kovačiček nemaju što tražiti na Dori! Treću godinu za redom najviše se veselim pjesmi Mije Negovetić. Nadam se da konačno ima hit vrijedan pobjede i finala u Torinu! - podržao je komentator mladu pjevačicu.

- Mia Negovetić i Tina Vukov! - oduševila se druga.

- Ajmo Mia Dimšić, uzmi gitaru i pjevaj, jedino tako nešto možemo - dodao je treći.

Kada je riječ o samom izboru pjesama, mnogima se nije svidjelo to što je većina pjesama na engleskom, a ne hrvatskom jeziku.

- Što je ovo?! Biranje predstavnice Velike Britanije na Eurosongu?! - kritizirala je jedna.

- Užas... kada naši ljudi moraju birati strane pjesme... što je to? Izbor pjevača Velike Britanije ili Hrvatske? - dodala je druga.