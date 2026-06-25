Ljudi se rugaju novoj snimci J.D. Vancea i njegove supruge Ushe

Ovog su tjedna mnogi po prvi put čuli da supruga američkog potpredsjednika J.D. Vancea, Usha Vance, vodi dječji podcast pod nazivom 'Priče s Drugom damom'. Povod tomu bilo je ekskluzivno gostovanje njezina supruga povodom Dana očeva. Međutim, jedan detalj iz razgovora posebno je zapeo za oko gledateljima te je postao viralan, izazvavši brojne komentare i rasprave na društvenim mrežama.

U uvodu epizode s američkim potpredsjednikom, supruga ga je pozdravila i predstavila kao gosta čitača.

- Današnji posebni čitač je moj suprug, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, J.D. Vance - rekla je Usha.

- Drago mi je vidjeti te - odgovorio je Vance.

Ono što je uslijedilo posebno je privuklo pozornost gledatelja. Naime, potpredsjednik je, kako se čini, nespretno i pomalo usiljeno potapšao suprugu po koljenu. Nije trebalo dugo da korisnici društvenih mreža započnu raspravu o tome koliko se supružnici doista poznaju, a mnogi su komentirali i da njihov odnos djeluje potpuno neprirodno.

I have never in my entire life of reluctant ￼heterosexuality had a man slap my knee like that.



You can’t convince me￼ these￼ people know each other’s coffee orders let alone have been intimate together￼.🥴 pic.twitter.com/EFYYipFUKV — Casey (she/her) (@MamaSissieSays) June 23, 2026

- Ne možete me uvjeriti da ovo dvoje ljudi zna kakvu kavu onaj drugi pije, a kamoli da su ikad bili intimni - napisao je jedan korisnik.

- Nisam siguran je li moguće da dvoje ljudi ima manje kemije - nadovezao se drugi.

Dok se većina korisnika na društvenim mrežama sprda na račun supružnika, dio korisnika stalo je u njihovu obranu govoreći kako je to sasvim normalna i svakodnevna gesta između supružnika.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Usha i J. D. Vance upoznali su se dok su oboje studirali pravo na Yaleu, gdje je njihova veza i počela, a vjenčali su se 2014. godine u Kentuckyju u tzv. interreligijskom braku: Usha je hinduistkinja, a J. D. Vance je tada bio protestant koji je kasnije prešao na katoličanstvo. Imaju troje djece, dva sina i kćer, a trenutno očekuju i četvrto dijete.