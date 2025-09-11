Ljupka Gojić Mikić: Vidjela sam kako zrakoplov udara u zgradu, to je trauma za čitav život...

Prije 24 godine New York je zauvijek promijenjen. Teroristički napadi 11. rujna 2001 šokirali su cijeli svijet. Među tisućama ljudi koji su se toga dana našli u gradu bila je i hrvatska manekenka Ljupka Gojić Mikić, a trenutke koji su joj se tada urezali u pamćenje, i danas pamti vrlo jasno.

- To je trauma koja ostaje za cijeli život i ništa što bih mogla prepričati kao neku zanimljivu dogodovštinu. Imala sam mnogo lijepih trenutaka u životu o kojima volim govoriti, ali ovo nije jedan od njih. Prema New Yorku i ljudima koji žive tamo osjećam duboko poštovanje, iskustvo s tog mjesta za mene ostaje nešto što se ne može zaboraviti - rekla je Ljupka u razgovoru za Net.hr.

Bivša manekenka nije ulazila u sve detalje onoga što je vidjela jer su previše bolni, ali priznaje da je iskustvo bilo iznimno intenzivno.

- Nisu do mene došle informacije o katastrofi koja se dogodila, svojim očima sam vidjela zrakoplov koji je udario u zgradu. Ljudi su tada reagirali kao što to čine u svakom kutku svijeta u takvim tragedijama - svi su pokušavali pomoći. No, postoje i mnogi teški, bolni detalji koji zauvijek ostaju urezani u pamćenju. Previše sam toga vidjela, doživjela i bila preblizu da ti to ne ostane urezano - prisjetila se Gojić Mikić.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Nakon tragedije, život u New Yorku bio je znatno drugačiji.

- Nisam se mogla vratiti u dio grada u kojem sam živjela, a nikada neću zaboraviti pomoć koju mi je u tom trenutku pružila kolegica Kristina Sajko. Ono što pamtim je i da Hrvatska ambasada nije dovoljno učinila kako bi nam pomogla da se vratimo svojoj kući. Koliko god da smo tamo živjele, više nije imalo smisla ostati. Nakon nekoliko mjeseci života u Zagrebu, vratile smo se u New York i tamo ostale živjeti i raditi još dugo. No, ove traume su duboko urezane i, kako bi se oslobodio strahova, na njima se mora raditi cijeli život - istaknula je Ljupka.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL