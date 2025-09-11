Obavijesti

Show

Komentari 1
SJEĆANJE NA TERORISTIČKI NAPAD

Ljupka Gojić Mikić: Vidjela sam kako zrakoplov udara u zgradu, to je trauma za čitav život...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Ljupka Gojić Mikić: Vidjela sam kako zrakoplov udara u zgradu, to je trauma za čitav život...
3
Foto: Instagram

Bivša manekenka terorističkog napada i danas se dobro sjeća. Inače, u New Yorku je tada gradila manekensku karijeru, no život u gradu se nakon tragedije u potpunosti promijenio

Prije 24 godine New York je zauvijek promijenjen. Teroristički napadi 11. rujna 2001 šokirali su cijeli svijet. Među tisućama ljudi koji su se toga dana našli u gradu bila je i hrvatska manekenka Ljupka Gojić Mikić, a trenutke koji su joj se tada urezali u pamćenje, i danas pamti vrlo jasno.

- To je trauma koja ostaje za cijeli život i ništa što bih mogla prepričati kao neku zanimljivu dogodovštinu. Imala sam mnogo lijepih trenutaka u životu o kojima volim govoriti, ali ovo nije jedan od njih. Prema New Yorku i ljudima koji žive tamo osjećam duboko poštovanje, iskustvo s tog mjesta za mene ostaje nešto što se ne može zaboraviti - rekla je Ljupka u razgovoru za Net.hr.

AKCIJA ČIŠĆENJA Ljupki Gojić Mikić dojadilo je smeće u kvartu: 'Djecu učim da čiste, a na ulici gledaju nered'
Ljupki Gojić Mikić dojadilo je smeće u kvartu: 'Djecu učim da čiste, a na ulici gledaju nered'

Bivša manekenka nije ulazila u sve detalje onoga što je vidjela jer su previše bolni, ali priznaje da je iskustvo bilo iznimno intenzivno.

- Nisu do mene došle informacije o katastrofi koja se dogodila, svojim očima sam vidjela zrakoplov koji je udario u zgradu. Ljudi su tada reagirali kao što to čine u svakom kutku svijeta u takvim tragedijama - svi su pokušavali pomoći. No, postoje i mnogi teški, bolni detalji koji zauvijek ostaju urezani u pamćenju. Previše sam toga vidjela, doživjela i bila preblizu da ti to ne ostane urezano - prisjetila se Gojić Mikić. 

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Nakon tragedije, život u New Yorku bio je znatno drugačiji.

- Nisam se mogla vratiti u dio grada u kojem sam živjela, a nikada neću zaboraviti pomoć koju mi je u tom trenutku pružila kolegica Kristina Sajko. Ono što pamtim je i da Hrvatska ambasada nije dovoljno učinila kako bi nam pomogla da se vratimo svojoj kući. Koliko god da smo tamo živjele, više nije imalo smisla ostati. Nakon nekoliko mjeseci života u Zagrebu, vratile smo se u New York i tamo ostale živjeti i raditi još dugo. No, ove traume su duboko urezane i, kako bi se oslobodio strahova, na njima se mora raditi cijeli život - istaknula je Ljupka.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice
I JAČI SPOL VOLI PLASTIKU

FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice

Često se govori o estetskim korekcijama slavnih dama. Analiziraju se njihove fotografije prije i poslije, a rijetko se spominju poznati muškarci koji se, također, rado prepuštaju blagodatima kirurgije
Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi
I DALJE TRENIRA

Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi

Željka je u 'Život na vagi' ušla sa 147 kilograma, a danas je 80 kilograma lakša. Najveća motivacija su joj djeca, redovito trenira u teretani, a i dalje je u kontaktu sa Šteficom, Zuzanom i Tomom iz šeste sezone
FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...
Tuga u srcu Zagreba

FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...

Lisinski je u srijedu bio drukčiji. Dvorana u kojoj je Gabi Novak desetljećima pjevala ovoga se puta ispunila tišinom i zahvalnošću. Umjesto koncerta, okupljeni su došli reći hvala za pjesme koje su obilježile generacije i za toplinu kojom ih je darivala. Na pozornici na kojoj smo je navikli gledati, stajali su prijatelji i kolege. Govorili su o njezinoj skromnosti, o snazi njezina glasa i jednostavnosti koja ju je činila posebnom. Velike riječi nisu bile potrebne, osjećaj u dvorani govorio je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025