Ljupka pokazala kako uživa sa suprugom Mihaelom, javio joj se Lozar: 'Zagorec je nervozni?'

Bivša manekenka, poduzetnica i dizajnerica, Ljupka Gojić Mikić (40) pohvalila se kako uživa sa suprugom Mihaelom Mikićem (42). Par je sjeo u restoran te 'opalio' fotografiju, a radijski voditelj i pjevač, Saša Lozar (42) primijetio je kako bivši nogometaš baš i nije raspoložen.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zagorec je nekaj nervozni? - našalio se Lozar u komentarima, a Ljupka mu je odmah odgovorila da je Mihaela umorio put do Maribora.

Ljupka je nasmiješeno pozirala dok se njezin dragi mrštio. Pratitelji su pretpostavili da Mihael nije bio neraspoložen, već da mu je samo smetalo sunce. Ipak, nije stavio sunčane naočale kako bi se zaštitio.

Inače, par je živio devet godina u Japanu. Mikić je tamo igrao nogomet, a kćeri su išle u školu. Vratili su se u Hrvatsku 2017. godine kada se Ljupka odlučila na veliki poslovni izazov i otvorila slastičarnicu u svojem kvartu, na Knežiji.

- Pitam se jesam li sebična. Pitam se kako će reagirati nakon mjesec, dva dana. Hoće li se zaželjeti vratiti kući, u Japan. Mika i ja pričamo s njima, o preseljenju govorimo kao o normalnoj stvari, kako će ih u Zagrebu čekati prijatelji, ujak, naše obitelji... Ali one su toliko vezane za svoje prijatelje ovdje, one su odrasle u ovoj kulturi, ovdje je njihov svijet. Opet, svjesna sam da će se prilagoditi, ali mi je žao, jer nema povratka. Ovo je njihovo. Veselim se svojim prijateljima, ali ih njima oduzimam. Guši me to...', iskreno je odgovorila Ljupka na pitanje je li bilo lako donijeti odluku koja će njezinim kćerima promijeniti životno okruženje. Bilo je to u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

