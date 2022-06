Lille će u sklopu humanitarne akcije u Zagrebu zapjevati jazz

Zagrebački Lions klub Slavoljub Penkala je u sklopu humanitarne akcije za pomoć prvim ukrajinskim bebama u Hrvatskoj spojio naizgled nespojivo. Na donatorskom koncertu 14. lipnja u zagrebačkoj pivovari The Garden Brewery zajedno će nastupiti pjevačica Lidija Bačić Lille (36) i jazz glazbenik Borna Šercar (50).

Uz pratnju Viktora Lipića na klaviru i Zvonimira Šestaka na kontrabasu, Lille će pokazati svoje vokalne kvalitete izvodeći jazz obrade popularnih svjetskih i domaćih hitova poput "Smooth Operator", "Fly Me to The Moon" i "Moj lipi anđele".

- Tijekom pandemije rodila se ideja da bi bilo zanimljivo napraviti nešto nesvakidašnje, spojiti dva različita glazbena svijeta. Lidija je iz svijeta zabavne glazbe, dok sam ja više u umjetničkom aspektu. Ipak, glazba je univerzalna - kaže nam bubnjar i udaraljkaš Borna Šercar. Dodaje kako su svi glazbenici ušli u projekt otvorena srca i uma po pitanju sadržaja.

- Poznajem Lidiju samo iz viđenja, no znam da zna pjevati. Mislim da će to biti zgodna suradnja, a uz to ima i jako lijepi humanitarni povod - smatra Borna. Koncertu se jako veseli i splitska pjevačica.

- Situacija u kojoj se danas nalaze ljudi iz Ukrajine koji su morali pobjeći iz svojih domova donedavno se činila nezamislivom, ali je ona nažalost danas realnost. Veselim se što ću zajedničkim nastupom s Bornom, sjajnim glazbenikom, pomoći ukrajinskim obiteljima u Hrvatskoj, posebice što smo pronašli obitelji s bebama - rekla je Lille.

Sva prikupljena sredstva donirat će se izravno obiteljima kako bi im se olakšala financijska situacija u prvim mjesecima života prinova rođenih u izbjeglištvu. Obitelji kojima je namijenjena donacija smještene su na području Ličko-senjske županije, gdje o njima skrbi Hrvatski Crveni križ. Jedna je obitelj već dobila prinovu, a druga je uskoro očekuje.

