Lokin je ponosan: 'Izgledaš baš fantastično mantra je majice...'

Pjevač ističe kako ta majica neće ništa promijeniti u njegovoj karijeri, ali shvaća to kao kompliment svom opusu. Uskoro će u online prodaju. Lokin će ih, kaže, uzeti nekoliko

<p>Naravno da ću nositi majicu sa svojim likom. Na turnejama ću i svoj bend odjenuti u njih, rekao je <strong>Duško Lokin</strong> (77). Pjevaču su prijatelji govorili da postoje majice s njegovim likom, ali on im nije vjerovao. Sve dok u ponedjeljak u njegov omiljeni kafić nije ušetao mladić koji je nosio tu majicu.</p><p>Konobari su odmah nazvali Lokina i on je došao za desetak minuta. Tako se upoznao s <strong>Filipom Majićem</strong> (33), koji je osmislio natpis 'Lokin Good'.</p><p>– To je za one sramežljive. Kad snime komada, a ne usude se prići, samo pokažu natpis 'Dobro izgledaš' – našalio se Filip. Inače je diplomirani ekonomist, radio je u marketingu, a igrom riječi bavio se usput. Više iz zabave. Sad je otvorio firmu i hobi mu je postao posao. Odrastao je uz glazbu Duška Lokina, kojeg su, kaže, slušali njegovi roditelji. Sad, kad ga je napokon upoznao, o Lokinu ima puno riječi hvale. Kaže da je ljudina. </p><p>– Ovo je prvi put u 60 godina dugoj karijeri da mi je netko takvo što napravio. Oduševljen sam. Drago mi je to više što ju je osmislio mladi intelektualac – pohvalio je Lokin Filipa.</p><p>Zadranin se tako našao u društvu proslavljenih čija se lica smiješe i s majica. Među njima su i Lepa Brena, Jasmin Stavros, Tereza, Severina, Mišo Kovač… Uskoro će u online prodaju. Lokin će ih, kaže, uzeti nekoliko. Jednu će svakako darovati svom bliskom prijatelju <strong>Mladenu Grdoviću</strong> (61) da u njoj šeta Zadrom. Ističe kako ta majica neće ništa promijeniti u njegovoj karijeri, ali shvaća to kao kompliment svom opusu. Želi upoznati i Filipove roditelje koji su njegovi fanovi više od pola stoljeća. </p>