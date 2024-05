Loreen postavila ultimatum ako Izrael pobijedi? Neće dati trofej nego ga ostaviti da ga oni uzmu

Ostalo je manje od sat vremena do početka velike završnice 68. Eurosonga u Švedskoj, a novi skandal moguće da trese organizatore. U finalu će nastupiti prošlogodišnja pobjednica Loreen koja će i pobjednicima predati trofej u obliku staklenog mikrofona. No, The Sun navodi kako je švedska pjevačica dala šokantan ultimatum organizatorima.

Foto: Corinne Cumming 2023

Dvostruka pobjednica rekla je producentima da će prekršiti protokol i neće obaviti redovitu primopredaju zbog sukoba u Gazi. Loreen je javno inzistirala da se natjecanje treba održati kako bi donijelo pozitivnu energiju svijetu.

Međutim, napetosti rastu od druge polufinalne večeri o čemu se obratila i Loreen.

Foto: Phil Noble

- Pozitivno privlači pozitivno, a negativno privlači negativno. Ako bismo zatvorili ovo središte pozitivne energije, kažnjavajući milijune za distorziju negdje drugdje, to bi bilo tako destruktivno - dodala je.

- Loreen namjerava razjasniti svoj stav o Izraelu oko svoje pažljivo koreografirane i graciozne primopredaje trofeja koja će pokazati svijetu na kojoj strani povijesti ona zapravo stoji - rekao je izvor za The Sun.

Loreen wins Melodifestivalen song contest in Stockholm | Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

- Postoji plan da Loreen stane na pozornicu, ostavi trofej na postolju i ode prije nego što voditelji požele dobrodošlicu Izraelu na pozornicu, ako osvoje željenu titulu - dodao je.

Također, izvori navode da u njezinom ugovoru jasno stoji da ne smije govoriti ništa klevetnički o Europskoj radiodifuznoj uniji, koja vodi natječaj. Loreen bi trebala premijerno izvesti novi singl 'Forever' kao i pjesmu 'Tattoo' s kojom je osvojila Eurosong prošle godine.

