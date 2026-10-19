Loren i Roberto iz 'Love Islanda' već žive zajedno! Otkrili nam što sve planiraju dalje...

U vili 'Love Islanda Adrije' na Tenerifeu dijelili su krevet, zajedno doručkovali i provodili gotovo svaki trenutak dana. A kad su izašli iz showa, Loren Zubonja i Roberto Vucić shvatili su da se ne žele razdvajati. Ona je odlučila ostati u Hrvatskoj umjesto da se vrati životu u Australiji, a on je predložio da pronađu zajednički stan. I pronašli su ga! Sad se navikavaju na život bez kamera i otkrivaju navike jedno drugoga koje u vili nisu primjećivali.

- Moja obitelj i prijatelji bili su mi velika podrška. Također i sami su pratili kako se naša ljubavna priča razvija na televiziji pred njihovim očima. Već sam i prije živjela puno u Hrvatskoj, tako da odluka da se ovaj put preselim u Hrvatsku za stalno nije bila toliko iznenađujuća. Moje sestre žive u Londonu i Melburnu tako da im nije strano da su članovi obitelji daleko jedni od drugih. Osim toga, moja obitelj često dolazi u Hrvatsku - ispričala nam je Loren.

Foto: Privatni album

Roberto je otkrio da su Loren upoznali svi iz njegove uže obitelji, osim oca koji živi na moru. Posebno se zbližila s njegovom sestrom, a majka ju je odmah prihvatila.

- Sestra i Loren su jako brzo stvorile odličan odnos. Loren je bila već na nekoliko tretmana kod sestre pošto ima beauty salon i provele su već dosta vremena skupa. A majkin komentar nakon upoznavanja bio je da ima osjećaj kao da ju pozna već godinama - rekao je.

A kako izgleda život u stanu?

- Budući da smo već živjeli zajedno u vili, nije nam se puno toga promijenilo u svakodnevnom životu. Ipak, tek sam sad shvatila koliko je Robi loš u multitaskingu, čemu se često zajedno smijemo! Što se mene tiče, otkad sam izašla iz vile, uz vođenje vlastitog posla imam i puno novih obaveza i prilika koje su došle nakon showa, pa sam pod malo većim stresom i češće pričam u snu, što Robiju bude jako smiješno. Na kraju se takvim sitnicama samo još više smijemo i zbližavamo - ispričala je Loren.

Foto: Privatni album

Nisu ih pogodili komentari da su u showu bili dosadni jer se nisu svađali.

- I sami smo to rekli pri izlasku iz vile. Naša veza se razvijala premirno i bez većih problema - priznala je Loren.

Iznenadilo ju je što su njezine izjave 'ja sam sretna danas zbog jučer' i 'moj Robi' postale viralne.

- Ljudi nas često zaustavljaju i ponavljaju ih s osmijehom, što me baš veseli - rekla je Loren.

- Iznenadilo me i to što su neki stekli dojam da ne znam dobro hrvatski na temelju onoga što su vidjeli u showu. Puno je lakše govoriti kada ispred sebe nemaš 78 kamera i mikrofona koji te snimaju 24 sata dnevno! Dosta ljudi iznenadilo se kad su me čuli kako zapravo govorim hrvatski jer su na temelju onoga što su vidjeli u showu stekli drugačiji dojam. Robija su, s druge strane, najviše iznenadili komentari da ne voli Valentina i Drinu - dodala je.

Foto: Privatni album

I dalje prate događanja u vili, no ne vjeruju da će većina parova ostati zajedno nakon showa.

- Najviše nas je iznenadilo konačno spajanje Alje i Anthonya nakon toliko propalih pokušaja. Pošto su se većina parova izmješali mislimo da nitko nema baš neki čvrsti ljubavni odnos, te mislimo da neće biti baš parova koji će nastaviti odnos nakon showa, ali ako se to i desi da neće biti dugoroćan odnos. Također bi voljeli da nas neki par iznenadi i pokaže suprotno - rekli su nam Loren i Roberto.

O vjenčanju već razmišljaju, a kažu da su u četiri tjedna možda proveli više vremena zajedno nego neki parovi u godinu dana.

- U ovu vezu ulazimo sa 100%, pa nam je prirodno razgovarati o braku i djeci jer ozbiljno shvaćamo našu budućnost - zaključili su Loren i Roberto.