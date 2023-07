Lorena Bućan nastupat će u čast Oliveru Dragojeviću, a otkrila je i što misli o Hani Huljić Grašo

Velika manifestacija 'Trag u beskraju' posvećena Oliveru Dragojeviću završit će velikim koncertom u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Glazbenici će zabavljati publiku Oliverovim hitovima, a jedna od pjevačica koje će nastupiti na ovoj manifestaciji je i Lorena Bućan (20). Mlada Splićanka ovog ljeta izbacila je hit 'Je'l moguće', a sada za njega snima i videospot.

U intervjuu za In Magazin otkrila je detalje iz svoje karijere i kakav je osjećaj pjevati u čast Olivera Dragojevića. Spot za pjesmu "Je'l moguće' odlučila je snimati na Palmižani.

- Pisma je sama po sebi fenomenalna, predobra, plesna i taman za ljeto. Nisam htjela nešto brzinski napraviti, neki štrc-brc spot, tako da sam htjela izabrati neku egzotičnu lokaciju, nešto na Mediteranu, u prirodi, nešto gdje će biti milijun boja - rekla je Lorena Bućan za InMagazin.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Lorenu krase visoke vokalne sposobnosti, a ovo joj je već druga godina da će pjevati na ovoj manifestaciji.

- Stvarno mi je žao što ga nikad nisam imala priliku upoznat uživo i vidjeti, ali stvarno sam to nadoknadila time što imam ogromnu čast da njegove pisme pjevam u njegovom gradu i s ljudima koji su s njim radili, koji su mu pisali pisme i pjevali s njim. Predivan projekt i jedva čekam opet stat na pozornicu. - uzbuđeno je poručila.

POGLEDAJTE KAKO SE PJEVALO NA TRAJEKTU ZA VELU LUKU OLIVERU U ČAST:

Lorena surađuje s obitelji Huljić, a otkrila je i kakvo mišljenje ima o Hani Huljić.

- Ja nikad nisam mislila da netko može biti toliko prizeman, toliko odgojen, toliko skroman, toliko, ne znam koji još kompliment da dam za nju. Ali Hana je doslovno anđeo na zemlji, ja to svima kažem bez ikakvog glumljenja. Kao osoba je predivna, i toliko je staložena i smirena. Toliko puta nam je sve to znalo biti stresno, ali ona dođe i kaže: 'Ma dobro, polako, smiri se, možemo mi to' i meni odmah 10 puta bude lakše - rekla je pa otkrila da su ju oduševili i Petar Grašo, Jelena Rozga te Domenica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kad sam ih još osobno upoznala, znači privatno, kad sam vidjela koliko su to veliki ljudi, koliko su oni prvenstveno kao osobe dobre onda još dobiješ 10 puta veći respekt prema njima. A nisam to očekivala za ovaj posao, za scenu. S Jelenom sam pogotovo iznenađena, da netko može biti tolika žena, baš je žena, kraljica - rekla je.