Loreni se nije svidio karting, a Stefana baš briga: Ne živcira me što kvoca, ne želim ni čuti za to

U novoj epizodi 'Braka na prvu' svi parovi imali su razne aktivnosti. Marko A. i Miljana, kao novi par, proveli su prvu noć na medenom mjesecu. Pričali su do kasnih sati nakon čega je Marko A. rekao da smatra da ju je bolje upoznao.

Marko i Andrea i dalje su ostali na temi ženskara zbog čega su ranije imali nesuglasice koje su uspjeli riješiti. Andrea se nije izravno ispričala, ali smatra da je upotrijebila krivu riječ kojom je opisala Marka i koja ga je očito povrijedila.

- Temelji su sad čvrsti i možemo graditi drugu etažu u našem odnosu - poručio je Marko.

Foto: RTL

Lorena i Stefan jutro su proveli na kartingu što Lorenu nije oduševilo jer je bila umorna od partijanja večer prije. Stefan je bio oduševljen kartingom i nije ga zanimalo Lorenino žaljenje.

- Ne živcira me to što kvoca, danas ne želim čuti za to - poručio je Stefan.

Foto: RTL

- Možda je ovo moj mali inat njemu jer ako se on baš neće potruditi biti najbolje volje na nečemu što meni znači, onda neće dobiti ni kompletno iskustvo na ovom kartingu - komentirala je Lorena.

I Hedviga, Zoran, Petra te Dario proveli su dan u adrenalinskim aktivnostima, utrkujući se autićima. Dario je prepustio Petri da ih vozi jer ne sumnja u njezine vozačke sposobnosti, što se pokazalo ispravnom odlukom jer su upravo oni i pobijedili.

- Mislim da je muž bio ponosan, ali ja sam još ponosnija jer je zapamtio koliko ja obožavam voziti i što mi je prepustio volan te vjerovao u mene - bila je zadovoljna Petra.

Foto: rtl

