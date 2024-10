Lorenza oduševila pjesmom s kojom ima povijest: 'Profesori su me izazvali da izvedem Amy'

Rovinjanka Lorenza Puhar privukla je veliku pozornost gledatelja 'Superstara', koje je oduševila uspješnom audicijom pred slavnim žirijem. Lorenza je izvela 'Back to Black' Amy Winehouse, a vještom izvedbom i talentom je oduševila.

Svestrana Lorenza glazbom se bavi od vrtićkih dana, a iza nje su i dječja natjecanja, glazbeno školovanje u Velikoj Britaniji te velika ljubav prema crtanju i plesanju. Komplimenti i oduševljenje stručnog žirija oduševilo ju je, kaže.

Foto: RTL

- Iskreno, nisam naviknula na toliko sjajnih komentara u tako kratkom roku, a kamoli od bitnih članova žirija, kakvi su oni. Bila sam zbunjena i činilo mi se nestvarno - otkrila je Lorenza.

S pjesmama Amy Winehouse ima, kaže, posebnu povezanost još od studija u na Sveučilištu Canterbury Christ Church u Kentu u Engleskoj.

- Dosta sam tada eksperimentirala s žanrovima, a profesori su me jednom prilikom izazvali da izvedem Amy. Nisam znala na početku hoće li mi odgovarati, hoću li znati barem malo te njezine emocije dočarati pjevajući, no tada sam se, nakon što sam dugo godina izvodila country, usudila i opustila u nekom drugom žanru. Dugo je slušam i njezine su mi pjesme s vremenom postale srcu bliske - dodala je Puhar.

Foto: RTL

Nije očekivala, dodaje, veliku količinu podrške i pozitivnih komentara od gledatelja.

- Divnih je komentara bilo i na društvenim mrežama i to me jako veseli, sretna sam, ali mislim da nema mjesta za preveliku euforiju jer to donosi i veliku odgovornost... Put do finala je jako dug, ima još izazova! Kako je Tonči rekao - ima još karata koje želim pokazati. Ako me na tom putu podržava i publika, svakako ću biti presretna - ispričala je Lorenza.

Foto: RTL

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković sjajna su ekipa, ističe Lorenza, i suradnja s njima bila bi pravo ostvarenje snova. Presretna je, zaključuje, kako je krenulo njezino 'Superstar' putovanje!

Druga sezona 'Superstara' donosi niz sjajnih kandidata, dobre zabave i odlične atmosfere - subotom od 20.15 sati na RTL-u.