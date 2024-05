Lovre nije štedio Alana iz 'Braka na prvu': 'Sramota je za muški rod, najgori kandidat u showu!'

Parovi završavaju svoje spojeve i lagano se pripremaju za posljednju ceremoniju odluke ove sezone 'Braka na prvu', a Danijela i Alan išli su na sushi. Alan je Danijeli prvo pričao o bivšoj djevojci, pa koliko je kreativan, no Danijeli se to jednostavno više ne da njega slušati. Njemu je bilo žalosno što nakon provedenog vremena zajedno nisu uspjeli uspostaviti normalnu komunikaciju i želio što prije završiti spoj pa se ustao i otišao.

- Alan Hollywood, kvaliteta Bollywood - rekla je Danijela i dodala da je kod njega više ništa ne može iznenaditi.

Tiago je za Tinu pripremio posebno iznenađenje. Oduševljeno su gledali svoje fotografije i uspomene na zidu, prisjećajući se trenutaka koje su prošli zajedno.

- Već sam Tiagu rekla da je meni tih mjesec i pol dana s njim isto kao dvije godine veze izvan showa. Takav intenzitet može biti samo u emisiji - rekla je Tina.

Foto: RTL

Tiagu je najdraža uspomena iz Venecije dok Tina nikad neće zaboraviti njihov tenis i vjenčanje. Oboje su zadovoljni jedno s drugim i svime što su prošli u eksperimentu.

- Ovo je kraj emisije, ali nadam se početak naše priče - rekla je Tina.

Na njihov spoj stigla je i brazilska plesačica i ubrzo su zaplesali s njom i obje bili iskreno oduševljeni.

Foto: RTL

Mura je organizirala iznenađenje za Marka. Odlučila je da želi da naprave neku zajedničku tetovažu, a na kraju se odlučila za krunu kraljice i kralja jer je Marko njezin kralj. Priznala je da je oduvijek željela zajedničku tetovažu, ali nije imala odgovarajućeg partnera za to.

Foto: RTL

- Znači, čekala si svog kralja? - rekao je oduševljeni Marko i dodao da je ona njegova kraljica.

- Želimo imati i djecu i veselimo se našem zajedničkom životu - rekla je Mura i iskreno priznala da ju je Marko vratio u život te da je s njim postala sretnija i bolja verzija sebe.

Foto: RTL

Došlo je vrijeme i za posljednju važnu odluku parova. Nekima je posljednji spoj pomogao da se još više zbliže dok je kod drugih uveo još više nemira. Josip se osjećao neobično nakon svega što su prošli, smatrajući da je uložio puno truda i naučio nadvladati ego. Renata se, s druge strane, osjećala kako je dala šansu osobi kojoj u stvarnom životu ne bi pružila priliku.

Foto: RTL

Svi su se parovi pripremali za posljednju ceremoniju, a prije toga Renati su u goste došle Tamara i Klara dok su kod Lovre stigli Josip i Alan. Lovre je pričao kako se samo želi riješiti te ceremonije te da je potpuno siguran u svoju odluku, a Alan da je njegov odnos s Danijelom zbunjujući pa ih je tražio savjet.

- Alan je definitivno najgori muški kandidat ove sezone. Sramota za naš rod u ovome showu - komentirao je Lovre koji mu je rekao da je ponekad manje više i da se treba prestati truditi.

Klara je otkrila curama da ide mirnija pred stručnjake jer je sigurna u svoju odluku dok su dečki u šali govorili Josipu da se trebao ošišati na ćelavo pa bi ga možda Renata primijetila.

- To mi je podiglo ego i mogu samo reći da je Renata predivna osoba u koju bih se mogao jako lijepo zaljubiti - rekao je Alan.

Foto: RTL

Josip smatra da je imao korektan odnos s Renatom u kojem je bilo dosta trzavica, ali nikad nije bilo vrijeđanja, Lovre se nadovezao da ni s njegove strane nije bilo vrijeđanja iako to nije istina. Nakon što su svi kandidati odlučili ostaju li ili odlaze došli su na ceremoniju i zbunili se kad su vidjeli da nema Karmen i Joleta te su im stručnjaci objasnili da su morali ranije napustiti eksperiment zato što nisu zadovoljili osnovne uvjete i samu bit eksperimenta.

Foto: RTL

Prvi par koji je sjeo pred stručnjake bili su Filip i Tamara koja je bila zahvalna na svemu što je naučila u showu, ponajprije na sebi te se osvrnula na to koliko joj je Filip pomogao u njezinoj transformaciji.

- Sviđa mi se kakva je osoba postala - rekao je ponosno Filip koji je istaknuo i da se proljepšala te puno bolje zrači.

Stručnjaci su željeli znati je li joj stalo do Filipa i priznala je da joj je jako stalo do njega, baš kao i Filip koji je to pokazao tako što je spustio gard i dopustio joj da mu se približi.

- Stalo mi je do tebe, postala si bitan dio mog života i ne bih te htio izgubiti - rekao joj je Filip dok ostali parovi nisu mogli sakriti koliko bi voljeli da oni postanu par.

Foto: RTL

Tamara smatra da su oboje krenuli sa zatvorenim vratima, ali to gleda pozitivno jer možda na kraju ne bi izgradili tako kvalitetan odnos. Još jednom je rekla kako je ona bila spremna dati priliku, ali nije željela govoriti što bi bilo kad bi bilo. Oboje su se složili da si sad pred kraj ne mogu pronaći razlike i mane, a stručnjaci su prema svemu izgovorenom zaključili da je tu riječ o jednoj lijepoj ljubavnoj priči.

- Ja samo znam da mi je lijepo u njezinu društvu, opušten sam i zabavno mi je - rekao je Filip koji je odlučio ostati, baš kao i Tamara.

Tinu i Tiaga stručnjaci su pohvalili što su se toliko trudili upoznati jedno s drugim te zaključili da su oni gotov proizvod. Tina je iskreno rekla kako se pribojava budućnosti jer ne žive u istoj državi, ali shvatila je da ga ne želi izgubiti i voljela bi da zajedno nešto i rade.

- Zahvalna sam za ovaj eksperiment, što ste me stavili s Tiagom zato što si prekrasna osoba i vjerujem u tebe u svemu. Jako si ambiciozan i poštujem to što radiš - rekla je Tina svom partneru.

Foto: RTL

Oboje su zaključili da im je jedini strah razdvojenost i veza na daljinu. Oboje su napisali da ostaju. Zasad dva para idu u samu završnicu showa, a što su odlučili ostali - ne propustite pogledati u ponedjeljak.