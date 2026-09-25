Lu Dedić otputovala je u daleke krajeve nakon teškog razdoblja

Lu Dedić, glazbenica i kćer preminulog Matije Dedića, podijelila je sa svojim fanovima na Instagramu fotografije s putovanja u Keniju. Objavila je niz fotografija i snimki na kojima uživa na plaži, druži se sa životinjama, mazi žirafu i hrani zebru.

Lu se odlučila na putovanje u Afriku nakon teškog životnog razdoblja. Naime ona je u lipnju prošle godine ostala bez oca, poznatog pijanista Matije Dedića, a samo dva mjeseca poslije preminula je i njezina baka, legendarna pjevačica Gabi Novak. Poslije smrti oca mlada glazbenica oprostila se od njega emotivnom objavom na Instagramu.

- Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema; astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe; sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas - započela je Lu emotivnu objavu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Hvala ti na svemu, na brizi, nježnosti i dobroti, na životu kojeg si mi omogućio i tokom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dijete sam te zvala ‘mastore’ (majstore) i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko glazbeno bogatstvo - nastavila je i prisjetila se glazbenog rada svoga oca.

- U ovom nažalost prekratkom periodu kojeg smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj - napisala je za kraj mlada glazbenica.