Lu Dedić se emotivnom objavom oprostila od bake Gabi Novak...

Lu Dedić (23), kći nedavno preminulog Matije Dedića i unuka legendarnih umjetnika Arsena Dedića i Gabi Novak, oprostila se od svoje bake dirljivom objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelila crno-bijelu fotografiju na kojoj su njezin otac Matija kao dječak i Gabi Novak, prateći je emotikonima srca i anđela.

U pozadini je odabrala pjesmu 'Sretan put', koju je Gabi izvela u kultnom filmu 'H-8', a stihove potpisuje Ljubo Kuntarić.

Foto: Instagram

Za Lu, posljednji su mjeseci donijeli ogromnu tugu, u travnju se oprostila od oca, a sada i od voljene bake. Nakon smrti Matije Dedića, Lu je napisala:

- Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas - započela je Lu.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Čuvao si me kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu - napisala je, dodavši kako će ispuniti njihove zajedničke snove i nastaviti njegovim glazbenim stopama.

Za Gabi Novak, obitelj je uvijek bila temelj života, a posebno mjesto u njezinu srcu zauzimala je unuka Lu. U intervjuima je isticala koliko joj je Lunin dolazak donio radosti.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- S Lu imam najljepši odnos, jako sam sretna za svaki trenutak s njom. Imam divnu obitelj. Mog Matiju, sjajnu snahu Marinu. Arsen i ja kažemo ponekad da nas Lu sve drži na okupu, nas pet. Divna je, čarobna naša Lu. Dala mi je novu dimenziju u životu. Arsenu također. S Lu sam prošla dosta teških faza. Marina je studirala u Splitu, Lu je bila mala. Arsen se bio razbolio. Bilo je trauma u našim životima, a ona se uvijek držala nekako optimistično, umirujuće. Mnogi kažu da u izrazu sliči na mene. Nema ništa moje, ali tu jednu blagost čini se da ima. Bog joj dao sve na ovome svijetu samo najbolje - rekla je jednom prilikom Gabi za Večernji.