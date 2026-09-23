Nova pjesma donosi spoj popa, orijentalnih elemenata i prepoznatljive autorske emocije Lu Jakelić, dok će 7. listopada u Boogaloou predstaviti novo koncertno poglavlje
Lu Jakelić ulazi u novu glazbenu eru: Stiže 'Amajlija', a Zagreb čeka veliki koncert u Boogaloou
Nakon rasprodanih koncerata u Petom Kupeu, Saxu i Ludoj Kući te nastupa u velikim arenama uz Parni Valjak i Amiru Medunjanin, Lu Jakelić spremna je za novo veliko poglavlje svoje karijere. Jedna od najprepoznatljivijih kantautorica svoje generacije danas je premijerno predstavila novi singl "Amajlija“, a samo dva tjedna kasnije, 7. listopada, održat će veliki zagrebački koncert u Boogaloou.
Bit će to više od još jednog koncerta. Lu sa svojim kreativnim timom priprema novo koncertno iskustvo u kojem se glazba, vizuali, ples i produkcija susreću u pažljivo osmišljenoj cjelini, nastavljajući graditi prepoznatljiv svijet njezinih pjesama i nastupa.
Koncert se održava pod pokroviteljstvom i u sklopu 4. Playbox Shorts Film Festivala, koji će od 7. do 10. listopada u Zagrebu povezati filmsku i glazbenu umjetnost kroz jedinstven kulturni program.
Nakon što je singlom "Prozirna" najavila novi autorski i glazbeni smjer, Lu sada predstavlja njegov nastavak. "Amajlija" je drugi singl s nadolazećeg trećeg studijskog albuma i pjesma koja dodatno otkriva zvuk novog poglavlja njezine karijere.
Glazbu i tekst potpisuje sama Lu, dok produkciju potpisuju njezini dugogodišnji suradnici Hrvoje Dominko i Luka Karamarko iz Kaleido studija. Spojem popa, orijentalnih instrumenata i suvremenog urbanog zvuka "Amajlija" ostaje vjerna njezinu prepoznatljivom senzibilitetu, ali istodobno pokazuje želju za novim glazbenim prostorima.
Upravo je koncertna dimenzija bila važna već tijekom nastanka pjesme "Amajlija" koja je zamišljena tako da jednako snažno funkcionira u studijskoj verziji i pred publikom.
- Uživali smo u kreativnom procesu i ova pjesma zaista je iz mene izašla na onaj najprirodniji način. Kao autor, kad se pojavi ideja kao iskra, mora se uloviti u tom trenutku u ruke i pretočiti u materiju. Osjetila sam njen ritam, melodiju i priču ‘na prvu’, a aranžmanom smo zaista mogli zamisliti njen koncertni oblik - ističe Lu.
Pjesmu prati i novi videospot kojim Lu dodatno gradi vizualni identitet nadolazećeg albuma, ali i otkriva dio onoga što publiku očekuje u Boogaloou.
- Jako se radujem i popratnim vizualima. Mislim da je ovo moj najljepši spot u kojem konačno predstavljam i plesače kao svoju podršku i kokreatore, koji će i koncert podići na svjetski nivo - dodaje Lu.
Lu Jakelić tijekom posljednjih godina izgradila je autorski put koji se oslanja na snažne tekstove, osobnu interpretaciju i specifičnu atmosferu nastupa uživo. Iza nje su dva studijska albuma koja su se našla na listama najprodavanijih albuma u Hrvatskoj, kao i nominacije za nagrade Porin, Večernjakovu ružu, Rock&Off i regionalnu AMVU.
Kao autorica piše za sebe, ali i za druge izvođače u regiji, dok njezin novi materijal sve snažnije istražuje prostor između alternativnog popa, suvremenog rocka i urbanih elektroničkih elemenata.
Upravo će Boogaloo 7. listopada biti mjesto na kojem će se svi ti elementi prvi put susresti u novom koncertnom konceptu. Uz bend, plesače, vizuale i produkciju, Lu priprema večer kojom želi pokazati koliko se njezin glazbeni svijet promijenio i proširio od prethodnih izdanja.
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