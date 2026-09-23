Lu Jakelić ulazi u novu glazbenu eru: Stiže 'Amajlija', a Zagreb čeka veliki koncert u Boogaloou

Nakon rasprodanih koncerata u Petom Kupeu, Saxu i Ludoj Kući te nastupa u velikim arenama uz Parni Valjak i Amiru Medunjanin, Lu Jakelić spremna je za novo veliko poglavlje svoje karijere. Jedna od najprepoznatljivijih kantautorica svoje generacije danas je premijerno predstavila novi singl "Amajlija“, a samo dva tjedna kasnije, 7. listopada, održat će veliki zagrebački koncert u Boogaloou.

Bit će to više od još jednog koncerta. Lu sa svojim kreativnim timom priprema novo koncertno iskustvo u kojem se glazba, vizuali, ples i produkcija susreću u pažljivo osmišljenoj cjelini, nastavljajući graditi prepoznatljiv svijet njezinih pjesama i nastupa.

Koncert se održava pod pokroviteljstvom i u sklopu 4. Playbox Shorts Film Festivala, koji će od 7. do 10. listopada u Zagrebu povezati filmsku i glazbenu umjetnost kroz jedinstven kulturni program.

Nakon što je singlom "Prozirna" najavila novi autorski i glazbeni smjer, Lu sada predstavlja njegov nastavak. "Amajlija" je drugi singl s nadolazećeg trećeg studijskog albuma i pjesma koja dodatno otkriva zvuk novog poglavlja njezine karijere.

Glazbu i tekst potpisuje sama Lu, dok produkciju potpisuju njezini dugogodišnji suradnici Hrvoje Dominko i Luka Karamarko iz Kaleido studija. Spojem popa, orijentalnih instrumenata i suvremenog urbanog zvuka "Amajlija" ostaje vjerna njezinu prepoznatljivom senzibilitetu, ali istodobno pokazuje želju za novim glazbenim prostorima.

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Upravo je koncertna dimenzija bila važna već tijekom nastanka pjesme "Amajlija" koja je zamišljena tako da jednako snažno funkcionira u studijskoj verziji i pred publikom.

- Uživali smo u kreativnom procesu i ova pjesma zaista je iz mene izašla na onaj najprirodniji način. Kao autor, kad se pojavi ideja kao iskra, mora se uloviti u tom trenutku u ruke i pretočiti u materiju. Osjetila sam njen ritam, melodiju i priču ‘na prvu’, a aranžmanom smo zaista mogli zamisliti njen koncertni oblik - ističe Lu.

Pjesmu prati i novi videospot kojim Lu dodatno gradi vizualni identitet nadolazećeg albuma, ali i otkriva dio onoga što publiku očekuje u Boogaloou.

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- Jako se radujem i popratnim vizualima. Mislim da je ovo moj najljepši spot u kojem konačno predstavljam i plesače kao svoju podršku i kokreatore, koji će i koncert podići na svjetski nivo - dodaje Lu.

Lu Jakelić tijekom posljednjih godina izgradila je autorski put koji se oslanja na snažne tekstove, osobnu interpretaciju i specifičnu atmosferu nastupa uživo. Iza nje su dva studijska albuma koja su se našla na listama najprodavanijih albuma u Hrvatskoj, kao i nominacije za nagrade Porin, Večernjakovu ružu, Rock&Off i regionalnu AMVU.

Kao autorica piše za sebe, ali i za druge izvođače u regiji, dok njezin novi materijal sve snažnije istražuje prostor između alternativnog popa, suvremenog rocka i urbanih elektroničkih elemenata.

Foto: PR

Upravo će Boogaloo 7. listopada biti mjesto na kojem će se svi ti elementi prvi put susresti u novom koncertnom konceptu. Uz bend, plesače, vizuale i produkciju, Lu priprema večer kojom želi pokazati koliko se njezin glazbeni svijet promijenio i proširio od prethodnih izdanja.

Interes publike već je velik, VIP ulaznice rasprodane su u rekordnom roku, dok su regularne ulaznice još uvijek dostupne online putem Entrija i njegovih prodajnih mjesta.